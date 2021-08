La situazione di lunedì 30 agosto sul Coronavirus in Campania In Campania si registrano 431 nuovi contagiati dal Covid19 su 15.652 tamponi esaminati (tra test molecolari e antigenici rapidi), con un tasso di positività del 2,75%, e un decesso. A Napoli partono oggi i 7 giorni di Open Day per over 12 anni in vista dell’inizio dell’anno scolastico il 15 settembre prossimo.

In Campania si registrano 431 nuovi contagiati dal Covid19 su 15.652 tamponi esaminati (tra test molecolari e antigenici rapidi), con un tasso di positività del 2,75%, cioè il rapporto tra positivi e test eseguiti, leggermente inferiore rispetto al 3,31% del giorno precedente, con 564 i nuovi positivi al Coronavirus su 17.005 tamponi molecolari e test antigenici esaminati.

Si registra inoltre un nuovo decesso. Questi i dati dell'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi della Regione Campania, pubblicato ieri, domenica 29 agosto 2021. Complessivamente i contagiati in Campania dall'inizio dell'epidemia sono quindi 445.120, con 7.720 vittime (la Campania da qualche settimana non diffonde più il dato relativo ai guariti, che viene indicato invece nel prospetto della Protezione Civile nazionale). In ospedale risultano ricoverate 377 persone (+5 rispetto alla rilevazione precedente). Di queste. 358 (+6) sono in degenza ordinaria o area non critica e 19 (-1) in Terapia Intensiva. Nelle ultime 24 ore si registra un decesso.

Il dato fa calare leggermente anche l'incidenza settimanale, che con 431 nuovi positivi (e 3.557 negli ultimi sette giorni) si attesta su 62,62 nuovi positivi per 100mila abitanti (il giorno precedente era di 63,31). Il dato è tra i parametri che vengono presi in considerazione per decidere il "colore" delle regioni, la soglia limite per la zona bianca è fissata in 50 nuovi positivi per 100mila abitanti.

Il passaggio in zona gialla, però, dipende soprattutto dal tasso di occupazione degli ospedali, che non deve superare il 15% per la degenza ordinaria e il 10% per le Terapie Intensive. In Campania le percentuali, aggiornate ad oggi, sono del 9,3% per la degenza ordinaria (su circa 3.800 posti disponibili, compresi i 3.160, tra strutture pubbliche e offerta privata, indicati nel bollettino) e del 2,9% (su 656 posti disponibili) per la Rianimazione.

A Napoli 7 giorni di Open Day per over 12 da oggi

Per quanto riguarda le vaccinazioni, a Napoli partono oggi i 7 giorni di Open Day da 12 anni in su lanciati dall'Asl Napoli 1 Centro, con 5.500 dosi a disposizione al giorno, in modo da dare un'accelerazione alle somministrazioni per chi non l'ha ancora fatto, soprattutto tra i giovani, in vista della riapertura delle scuole il prossimo 15 settembre. Dal 30 agosto al 5 settembre saranno allestiti hub per ricevere la vaccinazione. Non servirà prenotazione: basterà presentarsi per ricevere la rispettiva dose di vaccino.

Tre gli hub allestiti dall'ASL Napoli 1 Centro: alla Stazione Marittima, alla Mostra d'Oltremare ed al Real Bosco di Capodimonte. Questo il calendario comunicato dall'Azienda Sanitaria Locale:

Stazione Marittima , da mercoledì 1 a domenica 5 settembre dalle 9 alle 18 (mille dosi al giorno);

, da mercoledì 1 a domenica 5 settembre dalle 9 alle 18 (mille dosi al giorno); Mostra d'Oltremare , da lunedì 30 agosto a domenica 5 settembre dalle 9 alle 18 (3.500 dosi al giorno);

, da lunedì 30 agosto a domenica 5 settembre dalle 9 alle 18 (3.500 dosi al giorno); Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte, da lunedì 30 agosto a domenica 5 settembre dalle 9 alle 18 (mille dosi al giorno).

L'Asl Napoli 1 Centro ha fatto anche sapere che saranno aperte le prenotazioni per gli open day nell'ambito dell'iniziativa "W la scuola", che si terranno alla Stazione Marittima lunedì 30 agosto dalle 9 alle 18 fino a 1.500 dosi e alla Mostra d'Oltremare venerdì 3 settembre e lunedì 6 settembre, dalle 9 alle 18, fino a 5.040 dosi.