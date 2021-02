Non cala la curva del contagio da Coronavirus in Campania, mentre da oggi riaprono alla didattica in presenza le scuole superiori, seppur a macchia di leopardo. Tra comuni che hanno rinviato di una settimana ed altri che hanno esteso la didattica a distanza anche per altri istituti scolastici (chi le medie, chi tutti gli ordini e gradi), il ritorno alla didattica in presenza appare insomma piuttosto caotico e diverso da città a città.

A Sorrento, ad esempio, le scuole superiori non riapriranno almeno fino al 28 febbraio. Non va meglio a Torre Annunziata, dove il sindaco ha proclamato la zona arancione per l'intero comune, disponendo la serrata di tutte le scuole, seppur per una settimana. Ad Ottaviano, slitta di una settimana la riapertura delle superiori cui si aggiungono anche le scuole medie. Ad Avellino, invece, il sindaco ha preferito rinviare di una settimana la riapertura degli istituti superiori. Casi analoghi anche in provincia di Salerno, ma l'elenco è lunghissimo e comprende decine e decine di comuni.

La curva del contagio, intanto, non accenna a diminuire: ieri raggiunta quota 1.401 nuovi casi positivi (numero più alto del 2021 e dato maggiore da diverse settimane), mentre il numero dei decessi sembra rallentare con "solo" dieci morti dovuti a CoViD-19 nelle ventiquattro ore precedenti. Forte frenata anche dei guariti giornalieri, appena 625 in tutto. Resta buona la disponibilità invece di posti letto negli ospedali: sono 99 le persone ricoverate in terapia intensiva su 656 totali, contro i 1.417 pazienti nei reparti Covid ordinari su 3.160 posti (tra pubblico e privato) disponibili.