La curva del contagio del Coronavirus in Campania fa registrare un rapporto stabile tra tamponi analizzati e tamponi positivi, ma anche un forte aumento del numero di contagi giornaliero: 1.539 i nuovi casi in 24 ore, numero più alto del 2021 e superiore ai 1.500 casi come non avveniva da settimane. Crescono anche i decessi, che con i 17 casi di ieri salgono a 3.820 complessivi da inizio pandemia, ma restano stabili i ricoveri nei reparti ordinari e nelle terapie intensive dovuti al Coronavirus.

Non va meglio a Napoli capoluogo, dove in sette giorni si registrano 1.327 nuovi casi in più di coronavirus. Numeri che però vengono in qualche modo compensanti dall'elevato numero di guariti, che abbassano drasticamente i casi attivi nella città partenopea, ora di poco superiore ai cinquemila casi complessivi. A preoccupare, invece, restano le scuole: l'ASL Napoli 1 Centro ha scoperto altri 16 alunni, 2 docenti e un membro del personale scolastico positivi al Coronavirus delle ultime 24 ore. Non va meglio nelle altre province, dove le scuole restano al centro dell'attenzione sanitaria, e non sono mancate le prime chiusure e sanificazioni da una parte all'altra della regione. Controlli che si sono intensificati dopo la riapertura delle scuole superiori lo scorso 1° febbraio, sebbene molti comuni abbia optato per uno slittamento dei termini (per lo più di sette giorni, ma non è mancato chi, come il sindaco Massimo Coppola di Sorrento, ha scelto la didattica a distanza almeno fino a fine febbraio). Ed in vista di Carnevale e San Valentino, da Palazzo Santa Lucia si pensa già ad una ordinanza restrittiva ad hoc dopo gli assembramenti visti nello scorso fine settimana.