Sono 1.539 (di cui 184 casi identificati da test antigenici rapidi) i nuovi casi di Coronavirus in Campania, a fronte di 19.429 (di cui 4.442 antigenici) tamponi analizzati: questi i dati aggiornati a mercoledì 3 gennaio relativi all'evoluzione della pandemia di Coronavirus in Campania contenuti nel consueto bollettino quotidiano diramato dall'Unità di Crisi della Protezione Civile regionale. Nelle ultime ore, in Campania, si registrano anche 17 morti (6 deceduti nelle ultime 48 ore e 11 deceduti in precedenza ma registrati​ ieri​; in totale 3.820), mentre i guariti sono 1.264 (in totale, dall'inizio della pandemia, 159.700). Da febbraio ad oggi, vale a dire dall'inizio della pandemia, sono 225.637 (di cui 1.627 antigenici) i casi di Coronavirus che si sono registrati in Campania, mentre sono 2.471.140 (di cui 31.888 antigenici)​ i tamponi totali analizzati.

Resta stabile, dunque, il tasso di positività in Campania, ovvero il rapporto tra tamponi risultati positivi su quelli analizzati, che si mantiene ancora al di sotto del 10 percento. Si mantiene stabile anche la situazione dei ricoveri nei reparti di terapia intensiva e in quelli di degenza ordinaria Covid degli ospedali campani, che come succede da mesi ormai, viene aggiornata nei bollettini quotidiani dell'Unità di Crisi regionale. Ecco, di seguito, i dati relativi alla giornata di oggi, mercoledì 3 febbraio: