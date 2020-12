La Campania torna zona rossa per le feste di Natale, come previsto dal governo che ha deciso lo spostamento di tutte le regioni nella zona con le restrizioni più elevate. I dati sul contagio in Campania sono incoraggianti, ma non ancora in fase di calo repentino: e c'è grande attesa per il 27 dicembre, giornata europea del vaccino contro il CoViD-19, in attesa che inizi poi la vaccinazione di massa a partire dal 12 gennaio.

Il 27 dicembre, dunque, saranno 2.700 i campani a vaccinarsi contro il Coronavirus: per la stragrande maggioranza si tratterà di medici ed infermieri, coloro che cioè da mesi sono in prima linea nella lotta all'emergenza. Il primo a sottoporsi al vaccino sarà Giuseppe Bianco, il caposala di 46 anni del CoViD residence dell'Ospedale del Mare di Napoli. Poi toccherà agli altri medici ed operatori sanitari della Campania, nell'ambito del V-Day europeo. In ogni caso, da oggi 24 dicembre e fino a domenica 27 stessa, la Campania sarà zona rossa come il resto d'Italia, con restrizioni più specifiche rispetto ai giorni scorsi.

Intanto, i dati del contagio fanno ben sperare: la Campania fa registrare l'indice di contagio più basso in Italia (RT 0,65), e gli stessi numeri dei nuovi contagiati sembrano essere drasticamente ridotti rispetto a fine novembre. Continua a crescere il numero dei decessi, ma anche quello dei guariti: la Campania, tuttavia, da inizio pandemia fa registrare un rapporto tra positivi e tamponi analizzati di poco sopra il 9%. Di fatto, quasi una persona ogni dieci che si è sottoposte a tampone è risultata finora positiva. Il dato esatto è di quasi 200mila casi scoperti a fronte di poco meno di 2 milioni di tamponi analizzati.