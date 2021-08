La situazione di giovedì 12 agosto sul Coronavirus in Campania Continuano ad aumentare i contagi da Coronavirus in Campania, a causa della variante Delta, diventata ormai dominante, e di una campagna vaccinale che procede, da settimane, a rilento. I nuovi casi, come reso noto dall’ultimo bollettino, sono 552, mentre il tasso di positività si è attestato al 5,82%.

A cura di Valerio Papadia

Non accennano a diminuire, anzi, i nuovi contagi da Coronavirus in Campania che, da settimane ormai, sono in aumento, a causa della variante Delta, molto più contagiosa e ormai dominante, e di una campagna vaccinale che, nelle ultime settimane, va a rilento, per non dire che ha conosciuto una vera e propria battuta d'arresto. I nuovi casi, come reso noto dall'ultimo bollettino della Regione Campania, sono 552, in netto aumento rispetto alle 24 ore precedenti, mentre il tasso di positività (rapporto tra tamponi positivi su quelli analizzati) si attesta al 5,82%, anch'esso in aumento rispetto al giorno precedente.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, circa il 30% dei cittadini campani manca all'appello. Nel corso dell'ultima diretta su Facebook, che va come di consueto in onda ogni venerdì dall'inizio della pandemia di Coronavirus, il governatore campano Vincenzo De Luca si è detto favorevole alla vaccinazione obbligatoria per tutti. "Dobbiamo sostenere le attività economiche, commercio e turismo soprattutto ma anche aprire gli occhi rispetto a nuovi contagi e all'aggressività della variante Delta che sta determinando problemi che in prospettiva possono risultare seri. Credo sia sbagliato prendere mezze misure, prolungano solo la stagione del Covid.Io non ho dubbi su una decisione: rendere obbligatoria la vaccinazione. È un qualcosa di complicato, ma se vogliamo uscirne dobbiamo prendere decisioni impegnative" ha detto il presidente della Regione Campania.