Vincenzo De Luca: “Sono a favore del vaccino Covid obbligatorio per tutti” “Io non ho dubbi su una decisione: rendere obbligatoria la vaccinazione. È complicato, ma se vogliamo uscirne dobbiamo prendere decisioni impegnative”: a parlare è Vincenzo De Luca, presidente della giunta regionale della Campania che annuncia 526 nuovi positivi al virus oggi. E aggiunge: “Matteo Salvini e Giorgia Meloni si scagliano contro il green pass, ma l’alternativa sapete qual è? La chiusura dell’Italia”.

A cura di Ciro Pellegrino

Anche ad agosto Vincenzo De Luca, presidente della giunta regionale della Campania, fa il punto con un video mandato sui suoi canali social e solitamente pre-registrato qualche ora prima nella sede del Genio Civile di Salerno, sulla situazione Covid sul territorio.

«Siamo entrati in una fase delicata» dice De Luca, spiegando che oggi ci sono 526 positivi in regione. «Dobbiamo sostenere le attività economiche, commercio e turismo soprattutto ma anche aprire gli occhi rispetto a nuovi contagi e all'aggressività della variante Delta che sta determinando problemi che in prospettiva possono risultare seri». «Credo sia sbagliato prendere mezze misure, prolungano solo la stagione del Covid. Io non ho dubbi su una decisione: rendere obbligatoria la vaccinazione. È un qualcosa di complicato, ma se vogliamo uscirne dobbiamo prendere decisioni impegnative».

Il discorso si sposta poi sul green pass, la certificazione vaccinale contro la quale si stanno scagliando esponenti politici soprattutto di destra: «Noi siamo in un Paese nel quale dove per legge è obbligatorio somministrare per legge ai bambini 10 vaccini da 0 a 16 anni. Somministriamo vaccini contro Polio, tetano, rosolia, pertosse, epatite, morbillo. Poi ne parliamo per le fasce d'età superiori e si tocca la libertà? Mi pare sconcertante. Ci sono ragazzi che stanno perdendo, rinunciando, ad anni di vita come quelli che perdevano anni di vita durante le Guerre Mondiali. L'incertezza del futuro è cento volte peggio di qualunque limitazione che possiamo introdurre oggi. Matteo Salvini e Giorgia Meloni si scagliano contro il green pass, ma l'alternativa qual è? E il risultato quale sarà fra due settimane? La chiusura dell'Italia. Se la demagogia deve diventare rovinare l'Italia, non mi pare il caso».