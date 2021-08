La situazione di domenica 8 agosto sul Coronavirus in Campania Sono 610 i nuovi casi di Coronavirus in Campania 8.008 i tamponi molecolari analizzati, con un tasso di positività del 7,62%, in aumento rispetto a quello registrato il giorno precedente del 6,11%. Si registrano anche due decessi. Superato il tetto dei 3mila contagiati in una settimana. Dati che riportano alla memoria i numeri dei contagi di maggio.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sono 610 i nuovi casi di Coronavirus in Campania 8.008 i tamponi molecolari analizzati, con un tasso di positività del 7,62%, cioè il rapporto tra positivi e test esaminati, in aumento rispetto a quello registrato il giorno precedente del 6,11%. Si registrano anche due decessi nelle ultime 48 ore: come ha reso noto l'Unità di Crisi. Accanto al progressivo aumento dei contagi che si sta osservando ormai da diverse settimane, a causa della variante Delta del Coronavirus, diventata dominante anche in Campania, si osserva purtroppo un aumento anche per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto negli ospedali della regione: i ricoverati in terapia intensiva sono 14, vale a dire uno in più rispetto al giorno prima, mentre i ricoverati nei reparti di degenza ordinaria sono 267, ovvero 10 in più rispetto al giorno prima.

Superato il tetto dei 3mila contagiati in una settimana (sono 3234 da domenica scorsa). Dati che riportano alla memoria i numeri dei contagi di maggio, quando c'è stata una recrudescenza del virus dovuta soprattutto alle varianti, come la Delta e l'inglese.

In Campania incidenza da zona gialla

Due giorni fa il picco della settimana, con 670 contagiati in 24 ore: il tasso di incidenza settimanale in Campania ha sforato il limite consentito per la zona bianca: i 670 nuovi positivi hanno fatto salire il valore a 51,5 nuovi contagiati per 100mila abitanti. Per il passaggio in zona gialla si tiene conto dell'incidenza settimanale, ma anche della percentuale di occupazione degli ospedali, che deve superare il 15% per la degenza ordinaria e il 10% per la Rianimazione; in Campania questi valori si attestano rispettivamente sul 6,42% e sull'1,98%.