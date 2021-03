Continuano ad aumentare i contagi da Coronavirus in Campania: come reso noto dall'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi, sono stati 2.843 i nuovi casi, a fronte di 25.527 tamponi analizzati. Resta dunque alto, al di sopra del 10%, il tasso di positività in Campania, vale a dire il rapporto tra tamponi positivi su quelli analizzati. Nelle ultime 24 ore si sono registrati anche 24 nuovi decessi, mentre sono 596 le persone guarite, molto al di sotto dei nuovi positivi. Proprio a causa di questo aumento costante dei contagi, a partire da domani, lunedì 8 marzo, la Campania passerà in zona rossa Covid.

L'aumento dei contagi fa aumentare, di conseguenza, purtroppo anche la pressione sugli ospedali, che sono ormai saturi. "Ho appena concluso un turno di 12 ore nel Pronto Soccorso del Cotugno e da stamattina la centrale operativa regionale di smistamento non è riuscita a trovare né un posto di terapia intensiva né di sub-intensiva in nessun ospedale della Campania. Questo significa che siamo costretti a lasciare pazienti critici in reparti non intenivistici per mancanza di posti letto" ha scritto in un post su Facebook Giovanni Lombardi, sindaco di Calvi Risorta (Caserta) nonché medico rianimatore all'ospedale Cotugno di Napoli.

Il dg dell'Azienda Ospedaliera dei Colli, di cui fa parte il Cotugno, Maurizio Di Mauro, ha però smentito la carenza di posti letto: "In relazione alle notizie diffuse in queste ore sulla situazione dei posti letto in Campania, sentita anche l’Unità di crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la centrale operativa regionale del 118, si smentisce la carenza di posti di degenza sul territorio regionale. La situazione – aggiunge – è sicuramente complessa e abbiamo registrato, negli ultimi giorni, un aumento della richiesta di posti letto presso le strutture dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, richiesta che ha portato a una saturazione delle degenze di terapia intensiva e sub intensiva presso l’ospedale Cotugno e l’ospedale Monaldi, ma la rete regionale funziona e, grazie ai trasferimenti e al turnover, si riesce a sopperire alla domanda" ha fatto sapere in una nota.