La Campania resta in zona gialla Covid ma è polemica per la seconda settimana di "liberi tutti": a Napoli e nelle principali città della provincia ma anche a Salerno, migliaia in strada sui lungomare e senza alcun controllo anti-assembramento né distanziamento sociale. A Napoli città presi d'assalto i ristoranti, in centinaia anche quelli che aspettavano il proprio turno sul marciapiedi opposto. Le distanze di sicurezza, così come tutte le altre norme anti contagio, sono inevitabilmente e clamorosamente saltate. Peggio in serata, prima delle 22, quando nei luoghi della movida (da piazzetta Giusso a piazza Bellini) la mascherina al massimo la indossava una persona su 3.

Stessa scena a Salerno, dove ieri migliaia di persone si sono riversate oggi sul Lungomare e nelle strade del centro storico, approfittando della giornata di sole. Assembramenti fino a pomeriggio inoltrato anche all'esterno dei locali, mentre alcune persone non indossavano la mascherina, in barba alle normative contro il rischio contagio da Coronavirus. Il tutto mentre il bollettino dell'Unità di Crisi della Campania ieri segnava 1.546 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania (di cui 147 casi identificati da test antigenici rapidi) su 19.325 tamponi analizzati (di cui 3.001 antigenici) nelle ultime 24 ore.

Nelle ultime 48 ore, in Campania, si sono registrati purtroppo altri 9 morti. Il tasso di positività, cioè il rapporto dei positivi sui tamponi fatti, è calato all'8%, leggermente inferiore rispetto a quello registrato venerdì di 9,84% (1.665 positivi su 16.915 tamponi). Salgono, seppur lievemente, i ricoveri nei reparti di terapia intensiva e in quelli di degenza ordinaria Covid negli ospedali della Campania.