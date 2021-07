La curva del contagio da Coronavirus resta stabile ma alta in Campania: torna a salire il tasso di positività, sopra all'11% (quasi 5 punti percentuali in più rispetto alla media nazionale), così come i singoli casi in un giorno, che tornano ad essere oltre duemiladuecento, numero che quasi "pareggia" quello dei nuovi guariti, avanti di appena cento unità (2.209 nuovi casi conto 2.328 nuove guarigioni). Ancora alto il numero di decessi registrati in un solo giorno: 31 nella giornata di ieri. Stabili invece i ricoveri, appena sotto quota 1.800 persone con un calo di terapie intensive (tredici in meno) cui segue però un aumento di posti occupati in degenza ordinaria (otto in più).

Ma al netto dei dati comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Campania nell'ultimo bollettino, la Campania continua ad essere fermamente zona rossa, come da quasi un mese a questa parte: lo resterà anche nella settimana che porta a Pasqua, e tutto lascia credere che tale sarà anche in quella immediatamente successiva, le restrizioni in regioni saranno ancora dure, senza contare quelle ulteriormente rigide che alcuni comuni stanno adottando singolarmente. Ma il protocollo è chiaro: anche con un RT molto più basso e sotto la soglia della zona rossa, la priorità è lo svuotamento delle terapie intensive e dei reparti dedicati ai pazienti Covid: solo in quel caso ci saranno le condizioni per pensare ad uno spostamento della Campania da zona rossa a zona arancione, fermo restando che dovranno essere confermate le proiezioni che indicano un calo dei contagi per i prossimi giorni e dell'RT regionale sotto la soglia di allerta.