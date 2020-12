Resta stabile, e al di sotto del 10%, il rapporto tra il numero di tamponi eseguiti e quelli risultati positivi in Campania: negli ultimi quattro giorni è stato di poco superiore al 6% (nel bollettino del 19 dicembre è del 6,03%, ovvero 949 positivi su 15.739 tamponi analizzati). Nonostante l'ultimo decreto governativo abbia disposto il colore giallo per tutta Italia (fino a mercoledì), la Campania resta arancione: a prescindere dalla nuova classificazione, infatti, il governatore Vincenzo De Luca ha sostanzialmente confermato tutte le misure anti contagio previste per le zone arancioni.

In Campania risultano contagiate dall'inizio dell'epidemia 179.677 persone, con 92.927 guariti (51,72%) e 2.560 morti (1,42%). Gli attualmente positivi sono 84.190 (-507), di questi 1.598 sono ricoverati in degenza ordinaria Covid (-23), 122 in Terapia Intensiva (+2) e 82.470 sono in isolamento domiciliare fiduciario (-486). Il bollettino di ieri aggiorna inoltre sul numero dei guariti (+1.424) e su quello dei deceduti (+32, di cui 7 deceduti nelle 48 ore prima e 25 nei giorni precedenti ma registrati soltanto ieri). I posti letto riservati Covid disponibili in Campania per la degenza ordinaria sono complessivamente 3.160, tra offerta pubblica e privata, mentre quelli di Terapia Intensiva sono in totale 656, per tutte le patologie, dei quali 122 occupati da pazienti Covid.

Ieri, sabato 19 dicembre, protesta dei commercianti sul Lungomare di Napoli: dopo l'annuncio di Conte in molti si erano organizzati per una riapertura, seppur breve, ma si sono trovati bloccati dalla successiva ordinanza di De Luca; si sono rivolti al Prefetto per chiedere una intercessione, ma da Palazzo Santa Lucia non c'è stato nessun passo indietro.

Nel periodo tra il 24 e il 6 gennaio (compresi) la Campania sarà zona rossa nei festivi e nei prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio), arancione nei giorni feriali (il 28, 29, 30 dicembre e il 4 gennaio). A differenza delle altre regioni italiane, le regole della zona arancione varranno anche per il 21, 22 e il 23 dicembre, quando formalmente la Campania (come tutte le altre) è in zona gialla.