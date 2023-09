La Sagra dei funghi di Cusano Mutri è un giallo: la Prefettura la blocca, il Comune va avanti Per il Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza in Prefettura mancano “le condizioni minime per lo svolgimento della manifestazione” prevista per il 22 settembre. Il sindaco Maturo: “Integreremo il piano sicurezza. La Sagra si farà”

A cura di Pierluigi Frattasi

La Prefettura di Benevento blocca la sagra dei funghi di Cusano Mutri. Per il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica mancano "le condizioni minime, sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, per lo svolgimento della manifestazione". Ma il Comune va avanti.

Il sindaco di Cusano Mutri: "Integreremo il piano sicurezza"

Il sindaco del comune sannita, Giuseppe Maria Maturo, assicura: "Ad oggi non c’è alcun provvedimento ufficiale di sospensione della Sagra! Ho subito dato disposizioni agli uffici competenti di integrare le disposizioni di sicurezza secondo le richieste formulate. Voglio tranquillizzare tutti i visitatori che venerdì 22 settembre la “Sagra dei Funghi di Cusano Mutri” avrà regolarmente inizio. Salvo un provvedimento ufficiale e motivato di sospensione".

La grande kermesse enogastronomica, che genera ogni anno un enorme indotto – nell'edizione 2022 si sono registrate circa 180mila presenze, con visitatori giunti da tutta la Campania e anche da altre regioni – dovrebbe aprire i battenti il 22 settembre prossimo per concludersi il 15 ottobre. La 43esima edizione della Sagra dei Funghi di Cusano Mutri, infatti, dovrebbe durare una settimana in più rispetto al solito, con un ricco programma di eventi e spettacoli da fare da cornice agli stand enogastronimici dove gustare i famosi funghi di Cusano, caciocavallo impiccato e altre prelibatezze del territorio.

Il "giallo" del comunicato della Prefettura

Entro 48 ore, quindi, il piano di sicurezza per la Sagra sarà corretto con le integrazioni richieste dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, come annunciato dal primo cittadino. Il caso è emerso questa mattina, a seguito di un comunicato stampa della Prefettura di Benevento, sulla Sagra dei Funghi 2023.

Alla riunione, presieduta dal Prefetto Carlo Torlontano, hanno partecipato anche il Questore Edgardo Giobbi, il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, colonnello Enrico Calandro e il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Eugenio Bua, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Raffaella Pezzimenti e il Sindaco di Cusano Mutri, Giuseppe Maria Maturo.

Nel corso del vertice, è stato esaminato "il piano operativo e di emergenza presentati dal Comune il 15 settembre scorso in relazione ai rilievi ed alle osservazioni formulati in seno al Consesso nella precedente riunione del 7 settembre, rilievi, peraltro, già oggetto, fin dagli inizi del mese di agosto, di specifiche interlocuzioni del Sindaco di Cusano Mutri con gli uffici della Questura".

Il Comitato Ordine Pubblico: "Non sussistono le condizioni minime di sicurezza"

Per il Comitato Ordine Pubblico, quindi,

"dall’esame della documentazione prodotta, essendo emerso che anche la nuova pianificazione non soddisfa quasi integralmente le prescrizioni della direttiva “Piantedosi” del 18.7.2018 recante “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche” e della normativa vigente in materia, il Comitato ha ritenuto non sussistenti le condizioni minime, sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, per lo svolgimento della manifestazione".

Il sindaco: "Andiamo avanti"

A stretto giro, però, è arrivata anche la nota del sindaco di Cusano Mutri, Giuseppe Maria Maturo, che scrive:

Apprendo dai giornali una comunicazione effettuata dalla Prefettura in merito all’esito della riunione tenutasi in mattinata in relazione allo svolgimento della ‘Sagra dei Funghi 2023’. Va chiarita subito una prima cosa: ad oggi non c’è alcun provvedimento ufficiale di sospensione della Sagra!

Poi, il primo cittadino spiega:

Il comitato, così come riportato nel comunicato stampa diramato della Prefettura, ha ritenuto che non sussistano ancora le condizioni minime di svolgimento, esclusivamente sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, basandosi su una serie di osservazioni. E’ assolutamente singolare che si sia subito interessata la stampa prima di consentire al comune di Cusano Mutri di corrispondere alle richieste effettuate.

E conclude:

Tant’è che dalla fine dell’incontro al rientro al comune di Cusano, ho subito dato disposizioni agli uffici competenti di integrare le disposizioni di sicurezza secondo le richieste formulate. L’unico effetto di tale comunicato stampa, che mi si consentirà di definire quantomeno improvvido, è stato quello di creare una situazione di confusione diffusa. Esattamente ciò che ci si professava di evitare. In ogni caso voglio tranquillizzare tutti i visitatori che venerdì 22 settembre la “Sagra dei Funghi di Cusano Mutri” avrà regolarmente inizio. Salvo un provvedimento ufficiale e motivato di sospensione.

La Sagra dei Funghi di Cusano Mutri 2023

La Sagra dei Funghi 2023 presenta due importanti novità: una settimana in più per godere degli stand gastronomici, come detto, con gli intrattenimenti previsti dall’ampio programma di eventi e un ricco percorso gastronomico ancora più esteso. La Sagra dei Funghi sarà fruibile tutte le sere e nelle giornate di sabato e domenica anche dalla mattina.

Dal Lunedì al Giovedì si potrà quindi visitare la Sagra di sera e gustare le varie pietanze tenendo però presente che a disposizione ci sarà soltanto il 30% degli stand. I parcheggi dotati di servizio navetta, con il quale si potrà facilmente raggiungere il centro del Paese. Le serate di Sagra saranno tutte allietate da musica con spettacoli itineranti in tutte le piazze.