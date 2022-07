La prossima settimana il caldo forte dovrebbe finire. Ma per ora Napoli ancora afosa e rovente Notti tropicali, caldissime e umide e giornate all’insegna dei bollini delle ondate di calore. Domani a Napoli si supereranno i 38 gradi percepiti. Dalla prossima settimana qualcosa potrebbe cambiare.

A cura di Redazione Meteo

Non si placa l'ondata di caldo torrido in Italia. Domani, 24 luglio, bollino ‘arancione' su Napoli con 38°C percepiti. Stiamo dunque raggiungere la massima potenza dell’anticiclone africano denominato "Apocalisse4800" (il numero si riferisce al fatto che il termometro va sotto zero solo a quote superiori ai 4.800 metri).

Oggi temperature ancora in aumento e – ma i cittadini campani se ne sono ampiamente accorti – caldo umido anche di notte; basti pensare che i valori termici attorno alla mezzanotte potrebbero essere ancora vicini ai 28/30°C. Vivremo dunque le tipiche notti tropicali (sono definite tali quando le temperature non scendono mai sotto i 20°C). Per questo la notte chi ne ha uno, accende il condizionatore.

Le cose potrebbero cambiare nel corso della prossima settimana: infatti – spiega IlMeteo.it: