La proprietaria rivuole la casa occupata, gli abusivi danno fuoco all’appartamento per non lasciarlo Una coppia aveva occupato abusivamente un’abitazione di Giugliano, appiccando incendi per non lasciarla; l’uomo è stato arrestato, la donna denunciata.

A cura di Nico Falco

Da quella casa di Giugliano, in provincia di Napoli, non avevano nessuna intenzione di uscire. Piuttosto le avrebbero dato fuoco, come effettivamente hanno fatto, più volte, quando la proprietaria si è presentata per chiedere loro di andare via. Una storia durata oltre un anno, con lo sfratto reso ancora più difficile dal fatto che quella famiglia di abusivi avesse con sé anche una bimba di due anni. Fino a quando sono stati proprio i loro comportamenti a portare alla risoluzione: il marito è stato arrestato per atti persecutori ed ora è in carcere, la moglie denunciata e la piccola è stata affidata a un parente. E l'appartamento, alla fine, è stato liberato.

I litigi con la famiglia erano cominciati nello scorso marzo, quando una donna napoletana aveva ereditato dal padre defunto uno stabile su più piani, del quale una porzione è adibita a casa di riposo per anziani e un'altra ad appartamento mansardato. Quell'abitazione, però, era già occupata: ci viveva, abusivamente, una coppia di origine romena con la figlia piccola.

La nuova proprietaria aveva in più occasioni tentato di rientrare in possesso dell'appartamento, ma senza riuscirci: ogni volta che ci provava l'uomo, un 41enne già noto alle forze dell'ordine, appiccava un incendio. Bruciava parte della casa pur di non restituirla, mettendo in questo modo a rischio anche gli anziani che si trovavano nello stesso edificio. La donna ha presentato nei mesi scorsi due denunce, per danneggiamento e per atti persecutori.

L'ultimo, disperato tentativo, nella serata di ieri: ancora una volta la proprietaria è stata insultata e minacciata, hanno tentato di aggredirla e dai balconi hanno anche lanciato degli oggetti contro la sua auto, tra cui un lampadario. I militari della Radiomobile di Giugliano sono intervenuti proprio a seguito della segnalazione della donna e, sulla scorta delle denunce sporte in precedenza, hanno arrestato il 41enne e denunciato la compagna.