La prima delibera della giunta Manfredi è il rinnovo del contratto a 142 vigili urbani La prima seduta della giunta di Gaetano Manfredi è quella per approvare il rinnovo dei contratti a tempo determinato (scaduti oggi) per 142 vigili urbani. Il rinnovo parte il 1° novembre e termina il 31 dicembre 2021. Ora toccherà lavorare per garantire il rifinanziamento anche per tutto il prossimo anno.

A cura di Redazione Napoli

La prima delibera della nuova giunta comunale di Napoli guidata da Gaetano Manfredi è il rinnovo dei contratti a tempo determinato per 142 agenti di polizia locale il cui rapporto di lavoro col Comune è in scadenza oggi. L'atto è su proposta del sindaco Manfredi e dell'assessore alla Polizia municipale Antonio De Iesu: modifica il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 relativamente alle assunzioni a tempo determinato di

Il rinnovo parte il 1° novembre e termina il 31 dicembre 2021, è coperto da circa 1 milione di euro attinto da risparmi di spesa. L'amministrazione, spiega una nota, "si impegna a garantire il rifinanziamento per il 2022. Per l'operatività della delibera approvata dai Comuni in riequilibrio è necessaria l'approvazione della Costel (Commissione per la Stabilità finanziaria degli Enti locali). Il sindaco Manfredi e l'assessore De Iesu sono in stretto contatto con i vertici del Ministero dell'Interno affinché già nella prossima riunione la Costel possa dare il via libera definitivo".

Tutto dunque come annunciato ieri dal sindaco, durante la presentazione dei nuovi assessori comunali: «Le prime delibere saranno proprio sulla Galleria e sulla Polizia Municipale, non possiamo permetterci di perdere questi vigili», aveva detto il prof eletto il 4 ottobre scorso a Palazzo San Giacomo. Per quel che riguarda la Galleria Quatto Giornate, stamane dopo il sopralluogo di Manfredi con l'assessore Cosenza, è stato dato il via libera alla riapertura del fondamentale passaggio di collegamento tra la zona di Mergellina e il quartiere di Fuorigrotta, area Occidentale di Napoli.