La Polizia Municipale rimuove auto e moto dalle strade delle Case Nuove di Napoli Veicoli abbandonati nelle strade di Napoli, la Polizia Municipale ne ha rimossi diversi nella mattina di oggi all’interno del Rione delle Case Nuove.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La Polizia Municipale di Napoli nel Rione delle Case Nuove questa mattina

Automobili e motociclette abbandonati per le strade del Rione delle Case Nuove di Napoli, a due passi dalla Stazione Centrale partenopea, e rimossi dalle forze dell'ordine. Questa mattina, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con la collaborazione di personale della Polizia Municipale appartenente al Nucleo Veicoli Abbandonati, hanno setacciato diverse strade del Rione, per verificare lo stato di abbandono di alcuni veicoli fermi da tempo immemore nelle strade cittadine.

La Polizia nelle Case Nuove di Napoli mentre rimuove veicoli abbandonati in strada.

I controlli si sono svolti tra le vie Michelangelo Ciccone, Padre Ludovico da Casoria, Giulio Cesare Capaccio, Giovanni Tappia e Carlo Celano, tutte strade all'interno del Rione delle Case Nuove (che deve il suo nome all'edificazione dei palazzi avvenuta a inizio Novecento nell'area, prima abbandonata, compresa tra il Borgo Loreto, corso Garibaldi e via Stella Polare, oggi divenuta il Corso Arnaldo Lucci). Complessivamente, le forze dell'ordine hanno rimosso dieci veicoli poiché trovati in stato di abbandono e sprovvisti di copertura assicurativa. Veicoli che si trovavano sulla pubblica via diventando anche un intralcio alla circolazione, oltre ad occupare stalli pubblici destinati al parcheggio dei residenti e dei cittadini partenopei di passaggio.