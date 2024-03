La polizia ferma uno spacciatore a Torre Annunziata, poi riesce ad arrestare anche il fornitore Gli agenti del commissariato di Torre Annunziata hanno fermato un corriere della droga, poi sono riusciti a risalire al suo fornitore e arrestarlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Nella serata di ieri, venerdì 22 marzo, a Torre Annunziata gli agenti della Polizia di Stato hanno intercettato un corriere della droga a bordo di uno scooter. Dopo averlo arrestato, sono riusciti anche a risalire al suo fornitore: hanno fatto irruzione in casa sua e hanno sequestrato circa 1000 euro in contanti banconote piccole taglio, 100 grammi circa di hashish, 50 grammi circa di marijuana e 30 grammi di cocaina.

Ieri sera, intorno alle ore 21:30, una pattuglia del commissariato di Torre Annunziata ha notato due persone a bordo di una moto aggirarsi in modo sospetto, così i due agenti hanno deciso di fermarli per un controllo.

Il conducente della moto, non appena si è accorto di essere seguito dai poliziotti, ha lanciare per strada un involucro bianco. Ma i due agenti se ne sono accorti e, dopo aver bloccato, sono anche riusciti a recuperare quello di cui aveva provato a sbarazzarsi.

La pallina conteneva, come previsto, cocaina, mentre l'uomo aveva addosso numerose bustine di marijuana e due telefoni cellulari che, dai successivi accertamenti, è emerso che servissero per mettersi in contatto con il fornitore della droga e i vari acquirenti. L'uomo è stato arrestato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Grazie agli smartphone, gli agenti del commissariato di Torre Annunziata sono anche riusciti a risalire a chi gli vendeva lo droga da andare a rivendere nei locali della movida. Così, con l'ausilio di alcuni colleghi, si sono recati a casa del fornitore, nel comune di Boscotrecase, e hanno fatto irruzione.

Dalla perquisizione è emerso che c'erano circa 1000 euro in contanti banconote piccole taglio, 100 grammi circa di hashish, 50 grammi circa di marijuana e 30 grammi di cocaina. Così l'uomo veniva arrestato e portato presso il carcere di Poggioreale. Mentre la sua convivente denunciata a piede libero.