La polizia cerca il killer di Checco nei video delle telecamere agli chalet di Mergellina Caccia al killer che potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Ruotolo: “Una vittima innocente”

A cura di Pierluigi Frattasi

La vittima, Francesco Pio Maimone

Potrebbe essere nascosto nelle immagini delle telecamere il volto del killer di Francesco Pio, il ragazzo ucciso a 18 anni con un colpo al petto agli chalet di Mergellina nella notte di lunedì. La sparatoria forse partita per un pestone a un piede e una scarpa sporcata. Il ragazzo, secondo gli elementi raccolti finora dagli investigatori, probabilmente non c'entrava nulla con la lite. Potrebbe essere stato colpito da un proiettile vagante. Gli investigatori non hanno trovato bossoli sul luogo del delitto, all'altezza dello Chalet delle rose e del chiosco "da Sasà", solamente una ogiva e per questo si ipotizza che l'arma utilizzata per sparare possa essere stata un revolver.

Il fratello a Fanpage.it: “Non cerco vendetta, nulla lo riporterà qui”

Francesco Pio era incensurato, lavorava come rider, consegnando panini, e voleva aprire una pizzeria tutta sua. Ieri, il fratello Emanuele è intervenuto ai microfoni di Fanpage.it: "Quanto poco valore ha la vita di un essere umano se possiamo morire così? Voleva aprire una pizzeria con nostra sorella e il cognato, lavorava fino alle due di notte, faceva le consegne. Aveva preso da poco la patente, fino a poco tempo fa si prendeva i miei vestiti, da quando ha iniziato a guadagnare qualcosa se li è comprati da solo. Niente e nessuno me lo porterà indietro".

Le indagini: sparati 2-3 colpi

Sull'omicidio indaga la Squadra Mobile di Napoli, guidata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini, con il coordinamento del procuratore aggiunto Sergio Amato. Secondo le prime ricostruzioni, il delitto potrebbe essere maturato a seguito di un banale litigio per una scarpa sporcata. Sembra che non ci sia stata nemmeno una rissa. Qualcuno ha estratto una pistola e sparato 2-3 colpi ad altezza d'uomo, a quanto risulta dalla segnalazione giunta alla Polizia di Stato da parte della Guardia di Finanza. Uno dei proiettili avrebbe centrato Francesco Pio al torace, ferendolo gravemente. Il ragazzo sarebbe morto poi poco dopo in ospedale. La Polizia ha ascoltato i testimoni e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per identificare i responsabili. Mentre si stringe il cerchio attorno al killer.

Ruotolo: "Una vittima innocente"

Sulla vicenda interviene il giornalista ed ex senatore, Sandro Ruotolo: