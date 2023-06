La pizzeria Da Michele a Forcella venderà anche le pizze surgelate nei supermercati La storica pizzeria napoletana, in collaborazione con l’azienda Roncadin, ha creato una pizza surgelata che sarà vendute nei supermercati.

A cura di Valerio Papadia

Da oggi, chi non avesse voglia di fare ore di fila all'esterno della storica sede di Forcella, oltre all'asporto può contare anche su un'altra opzione: l'antica pizzeria Da Michele, una delle più note a Napoli e nel mondo, venderà anche le pizze surgelate, che si potranno acquistare nei supermercati. Da Michele, in collaborazione con Roncadin, azienda di Meduno leader nel settore dei surgelati, ha messo a punto una speciale pizza margherita surgelata, che si potrà trovare nei banchi freezer dei supermercati italiani. La pizza, che ha solo 5 ingredienti nell'impasto, è commercializzata in un pack in fibra vergine, che consente di gustarla direttamente nel cartone.

"Con un lungo lavoro di ricerca e sperimentazione, gomito a gomito con il pizzaiolo de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world, Antonio Falco, abbiamo reso adatta alla surgelazione la ricetta originale de l’Antica Pizzeria Da Michele, che vanta più di 150 anni di storia, rimasta inalterata nel tempo mentre si succedevano delle generazioni. Si tratta di un prodotto eccezionale, che mantiene tutte le caratteristiche dell’originale" ha detto Dario Roncadin, amministratore delegato dell'azienda friulana.

"L’incontro con Roncadin, in un’interessante partnership tra nord e sud Italia, ha permesso che quest’idea si trasformasse in una realtà solida e di qualità. Ora possiamo affermare che, dopo tre anni di studio, siamo pienamente soddisfatti del prodotto e pronti a portare la nostra pizza direttamente nelle case delle persone, per restarci ed essere sempre presenti e soddisfare anche questa fetta di mercato" ha dichiarato invece Alessandro Condurro, amministratore delegato della pizzeria Da Michele.