La piccola Rosa lascia l’ospedale Santobono dopo 3 mesi: festa grande in reparto La piccola Rosa lascia il reparto pediatrico di neurochirurgia dell’ospedale Santobono dopo tre mesi: festa grande per le sue dimissioni con medici e infermieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La piccola Rosa e il personale dell’ospedale Santobono. Foto / Associazione SOS

Festa grande nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale Santobono di Napoli: la piccola Rosa, dopo tre mesi passati a combattere in reparto, può finalmente tornare a casa. E la gioia di medici, infermieri e volontari è stata tanta da regalarle una piccola festa, con palloncini, festoni ed una maxi torta. E la bimba, con a fianco la madre Carla che le è stata accanto anche in questi difficilissimi tre mesi, ha gradito tantissimo.

Rosa e le lacrime di gioia

Una maxi torta con la scritta "Ti vogliamo un mondo di bene", i sorrisi di mamma Carla e quelli del personale medico-sanitario che le è stato accanto in questi tre mesi di battaglia. Per Rosa, la fine di un incubo ed un ritorno alla normalità, festeggiato tra le mura del nosocomio pediatrico che ora finalmente può lasciare per tornare agli affetti della famiglia e degli amichetti. La normalità della vita, tanto attesa e finalmente ritrovata.

Il saluto dell'associazione del Santobono

Così hanno accolto le dimissione della piccola Rosa i membri dell'associazione "S.O.S.", Sostenitori Ospedale Santobono, che hanno dato il saluto più gioioso alla bimba, che torna alla vita di tutti i giorni: