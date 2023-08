La pedina e la molesta anche davanti al marito, poi la picchia con una mazza: stalker arrestato nel Sannio In manette è finito un uomo di 68 anni, che aveva cominciato a pedinare e molestare una donna, anche davanti al marito e ai familiari di lei. Le condotte moleste dell’uomo sono sfociate poi in una vera e propria aggressione.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un uomo di 68 anni è stato arrestato dai carabinieri nella provincia di Benevento con le accuse di atti persecutori e lesioni personali aggravate. L'uomo, infatti, aveva sviluppato una vera ossessione nei confronti di una donna, mettendo in atto atteggiamenti molesti e pedinamenti nei confronti della vittima anche davanti al marito e ai famigliari di lei: telefonate, appostamenti e altri comportamenti che hanno provocato nella donna un grave stato di ansia e di paura per la sua incolumità che l'ha indotta a modificare le sue abitudini quotidiane.

Le condotte moleste e pericolose dell'uomo si sono fatte, con il passare del tempo, via via più insistenti e sono sfociate in una vera e propria aggressione ai danni della malcapitata. Il 68enne, con il volto coperto e armato di una mazza di legno con la punta in ferro, ha infatti preso d'assalto l'automobile della donna mentre questa si trovava alla guida; l'uomo ingaggiava poi una colluttazione con una terza persona – intervenuta per difendere la donna – ferendola.

Raccolti indizi di colpevolezza nei confronti del 68enne, il gip del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura sannita, ha quindi disposto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari, essendoci anche, secondo quanto ravvisato dal giudice, il pericolo di recidiva o di progressione criminosa.