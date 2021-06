in foto: Immagine di repertorio

Due costruzioni abusive, tra cui una pedana che ospitava panchine e fioriere, di pertinenza di un ristorante, sono state sequestrate dalle forze dell'ordine alla Riva Fiorita, a Posillipo, Napoli. Nella fattispecie, gli agenti del locale commissariato della Polizia di Stato, i militari della Capitaneria di Porto e gli agenti della Polizia Municipale, hanno operato numerosi controlli alle attività commerciali della zona: nel caso del ristorante in questione, che sorge in via Ferdinando Russo, i controlli hanno portato alla scoperta di una pedana di metallo e legno che ospitava 8 panchine e svariate fioriere, realizzata senza alcuna autorizzazione su un'area del Demanio Marittimo. Gli agenti, inoltre, durante i controlli hanno individuato anche un altro manufatto di pertinenza del locale, anch'esso costruito abusivamente su suolo pubblico e anch'esso sequestrato.

Al termine delle operazioni, l'amministratore dell'attività commerciale e il gestore, due napoletani di 51 e 63 anni, sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per invasione di terreni o edifici e occupazione abusiva di spazio demaniale e inosservanza dei limiti alla proprietà privata, mentre come detto entrambe le strutture abusive sono state sottoposte a sequestro. Contestualmente, è stato sanzionato e sequestrato amministrativamente un minivan parcheggiato sulla pubblica via e risultato privo di assicurazione.