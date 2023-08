La nave Ocean Viking è arrivata al Porto di Napoli: sbarcati 439 migranti soccorsi in mare

È attraccata questa mattina al Porto di Napoli la Ocean Viking, nave di Sos Mediterranée: a bordo ci sono 439 migranti soccorsi in mare, tre Lampedusa e la Tunisia. Come fa sapere l'associazione, tra i migranti sbarcati questa mattina a Napoli, ci sono 90 minori non accompagnati, 4 donne incinta e 6 persone affette da disabilità. Inizialmente, la Ocean Viking sarebbe dovuta arrivare a Genova, ma a causa del maltempo la nave è stata dirottata a Napoli; alcuni dei migranti a bordo – una piccolissima parte – era stata fatta sbarcare ieri a Vibo Valentia.

A proposito dell'arrivo della Ocean Viking a Napoli, l'assessore al Welfare Luca Trapanese ha parlato di una "situazione allarmante", a causa della saturazione raggiunta dalle struttura adibite all'accoglienza dei migranti. L'assessore del Comune di Napoli ha dichiarato:

Prima erano poche unità al mese, adesso numeri consistenti e noi non più luoghi dove mettere queste persone e sono preoccupato perché finiranno in strada e aumenterà ancora di più la presenza di immigrati nelle nostre strade che noi non abbiamo nessuna forza di contrastare perché tutto quello che potevamo fare che potevamo e possiamo fare l'abbiamo già messo in campo. Quindi se non arriva un aiuto serio e massiccio dal Governo i Comuni non possono fare altro che stare a guardare questo fenomeno di immigrazione enorme, quasi triplicato in questo anno