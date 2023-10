La moglie di Mister Pella Pazzo su TikTok: “Dopo il funerale false raccolte di soldi, non donate niente” La moglie del tiktoker Mister Pella Pazzo, al secolo Lorenzo Della Femine, chiede di non donare soldi a chi ha organizzato raccolte in suo nome: “Non donate niente, mi dissocio da queste persone”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

False raccolte fondi nel nome di Mister Pella Pazzo, al secolo Lorenzo Della Femine, il tiktoker napoletano morto dopo un malore nei giorni scorsi. Ne ha dato notizia la moglie Susy, che in un video ha chiesto di non donare nulla a chi sta raccogliendo soldi dicendo si tratti di donazioni per lei e per i figli della coppia, nonché per sostenere le spese del funerale. Lo ha fatto utilizzando i social network, gli stessi che avevano dato grande popolarità al compagno e dove in queste ore c'è chi sta raccogliendo somme dicendo che si tratti di donazione in favore della donna e dei figli.

"Ragazzi, vi scrivo queste parole senza forza", ha detto la donna, "ma devo dissociarmi da queste persone che stanno facendo le live e dicono che raccolgono dei soldi per me e i miei figli, e per pagare il funerale a mio marito: non é vero niente, non donate niente a queste persone, grazie", ha aggiunto ancora la vedova del tiktoker napoletano.