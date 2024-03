La metro a Secondigliano è più vicina: la “talpa” ha abbattuto l’ultimo muro per la galleria. Previste 4 stazioni Si va verso il completamento dei lavori sotterranei per la costruzione delle ultime 4 stazioni della Linea 1 della metropolitana di Napoli, che completeranno il percorso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stato abbattuto nella mattinata odierna, lunedì 25 marzo, l'ultimo diaframma di arrivo della galleria naturale, proveniente da Secondigliano, che conduce in piazza Di Vittorio, a Capodichino: si tratta di uno degli ultimi step per il completamento dell'intero percorso della Linea 1 della metropolitana di Napoli, che vedrà il compimento con la stazione che collegherà tutta la città all'aeroporto. Ultimato l'abbattimento del diaframma, si procederà poi al completamento della galleria naturale fino alla stazione Di Vittorio, in corrispondenza di viale Umberto Maddalena, che condurrà appunto all'aeroporto di Capodichino.

A Napoli 4 nuove stazioni della metro da Miano a Capodichino

I lavori consentiranno di chiudere l'anello della Linea 1 della metropolitana di Napoli, 4,1 chilometri che da Piscinola conducono alla zona collinare (Colli Aminei-Arenella-Vomero), poi al centro storico, alla Stazione Centrale, tornando alla zona Nord e all'aeroporto di Capodichino. Nell'area settentrionale, infatti, sorgeranno 4 nuove stazioni: Miano, Regina Margherita, Secondigliano e Di Vittorio; per ognuna di esse sono previste opere di riqualificazione viaria e ambientale nelle aree circostanti.