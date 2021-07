La Linea 1 della metro chiude prima per quattro giorni per l’apertura della stazione Duomo Il 28 e 29 luglio e il 2 e 4 agosto, la Linea 1 della metropolitana di Napoli chiuderà anticipatamente. Lo stop anticipato ai treni è dovuto alle attività di formazione del personale per l’apertura della stazione Duomo, che l’Anm considera “imminente”. Le ultime corse alle 20.28 da Piscinola e alle 20.54 da Garibaldi.

A cura di Valerio Papadia

Quattro giorni di chiusura anticipata per la Linea 1 della metropolitana di Napoli: si tratta di mercoledì 28 e giovedì 29 luglio e di lunedì 2 e mercoledì 4 agosto. A comunicarlo è stato Anm, società che gestisce il trasporto pubblico a Napoli, con una nota: l'ultima corsa partirà dal capolinea di Piscinola alle 20.28, mentre l'ultimo treno dal capolinea di piazza Garibaldi partirà invece alle 20.54. Come comunica l'Azienda napoletana per la mobilità, la chiusura anticipata sarà causata dalle attività di formazione del personale per l'apertura della stazione Duomo, che Anm considera ormai "imminente".

Si preannunciano, dunque, altre giornata di disagi per gli utenti del trasporto pubblico partenopeo, in particolare quelli che utilizzano la Linea 1 della metropolitana cittadina, che già quasi quotidianamente si trovano a dover fare i conti con un servizio niente affatto impeccabile. Questa mattina, ad esempio, la circolazione ferroviaria è rimasta bloccata su tutta la tratta, da Piscinola a Garibaldi, per circa 4 ore: interrotta alle 6 per "problemi tecnici" non meglio specificati, la circolazione è stata ripristinata poco prima delle 10.

Quando apre la stazione Duomo

Da molti considerata come una delle stazioni più belle del mondo, l'apertura della stazione Duomo, che sorge in piazza Nicola Amore, tra le stazioni di Università (piazza Bovio) e Garibaldi, è stata rimandata più volte. L'inaugurazione era prevista per marzo 2021, ma è slittata per ritardi nei lavori (causati anche dalla pandemia di Coronavirus) all'estate. Sembra dunque che tutto sia pronto per l'apertura della stazione, che dovrebbe avvenire entro poche settimane.