napoli
video suggerito
video suggerito

La Guardia di Finanza usa nuovi modi per scoprire B&B e case vacanza abusive

Dal canone Rai alla tassa di soggiorno all’iva all’incrocio delle pubblicità sui social network e sui portali di prenotazione dei bed and breakfast: così la Finanza sta scoprendo attività sconosciute al Fisco.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Redazione Napoli
28 CONDIVISIONI
Immagine

Costiera Amalfitana e Cilento sono due fra le zone più amate dai turisti che arrivano in Italia da tutto il mondo. Logico che ogni appartamento trasformato in bed and breakfast o casa vacanza abbia un potenziale economico importante. C'è qualcuno che ne approfitta, trasformando tuguri in B&B o cercando di sfuggire alle regole, affittando camere senza averne autorizzazione e ovviamente senza pagare le tasse.

Per individuare gli abusi, le Fiamme Gialle hanno messo in campo una strategia a più livelli. Da un lato l'uso delle fonti aperte, con controlli sistematici sui portali di prenotazione turistica e perfino sui post e i commenti dei social network, per intercettare strutture pubblicizzate e mai registrate. Dall'altro l’analisi del datawarehouse dell'amministrazione finanziaria, un enorme archivio che incrocia anagrafe tributaria, catasto, registro imprese e flussi di pagamento, capace di far emergere subito chi incassa senza dichiarare.

A questo si sono aggiunti i sopralluoghi mirati nelle zone a maggiore vocazione turistica e le verifiche sull’uso del CIN, il Codice Identificativo Nazionale e una serie di controlli collaterali, dalle comunicazioni obbligatorie di pubblica sicurezza al rispetto della normativa, fino al canone Rai e ai diritti Siae. Un insieme di strumenti che, combinati, hanno consentito di ricostruire un quadro di evasione diffusa e lavoro nero che danneggia sia l’erario sia gli operatori regolari.

Leggi anche
Napoli, "non ospito nel mio B&amp;B israeliani che hanno partecipato ad azioni militari a Gaza": minacce a gestore di struttura

L’operazione, che si è concentrata sulle aree a forte vocazione turistica della provincia ha portato a 68 controlli con esito irregolare, mentre 49 controlli sono tuttora in corso. Parallelamente sono stati approfonditi anche i profili di natura tributaria. Le ispezioni si sono concentrate verso soggetti già sospettati di evadere il fisco. Nell’immediato è stato possibile stimare che ci sono almeno 100mila euro di tasse non pagate. Scoperti degli operatori totalmente sconosciuti al fisco: evadevano l'Iva e la tassa di soggiorno.

Attualità
Salerno
28 CONDIVISIONI
Immagine
Omicidio di Ciro Rapuano a Forcella: allo studio la dinamica delle coltellate inferte dalla moglie
La versione di Lucia Salemme: “Mi ha accoltellata, l'ho ucciso con l'arma che aveva sotto il cuscino"
Sarebbe avvenuto durante un litigio in cui il 59enne avrebbe accoltellato la donna
La vittima è Ciro Rapuano, ucciso con decine di fendenti. La moglie arrestata per omicidio volontario
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views