La Geo Barents sbarca a Napoli, portati all'Ospedale del Mare i 48 migranti salvati in mare Sbarcati a Napoli i 48 migranti salvati dalla Geo Barents nelle acque del Mar Mediterraneo: sono stati portati al residente dell'Ospedale del Mare.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono sbarcati nella tarda mattinata di oggi i 48 migranti salvati dalla Geo Barents nelle acque del Mar Mediterraneo: i 48 sono stati trasferiti al Residence dell'Ospedale del Mare in attesa di essere "smistati" nei centri di accoglienza. Le operazioni sono state coordinate dalla Prefettura di Napoli, assieme alla la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Napoli, l'Assessorato al Welfare del Comune di Napoli, l' A.S.L. Napoli 1 centro, l'Autorità portuale, l'Ufficio Sanitario marittimo, la Protezione civile regionale, le Forze dell'ordine, la Capitaneria di Porto, i Vigili del fuoco, la Croce Rossa Italiana e la Caritas diocesana.

I migranti sono stati tutti identificati e visitati preliminarmente al momento dello sbarco, per essere poi trasferiti al residence dell'Ospedale del Mare che si trova nella zona orientale di Napoli, nel quartiere di Ponticelli, già messo a disposizione dall'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro. I migranti saranno poi assegnati ai vari centri di accoglienza straordinaria della Regione, ad eccezione di un minore non accompagnato, di cui si occuperà il Comune di Napoli. "Il Prefetto ringrazia tutte le istituzioni ed enti che hanno partecipato alle operazioni di accoglienza", ha fatto sapere la Prefettura in una nota.