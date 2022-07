Trasporto pubblico a Napoli

La Funicolare di Chiaia chiuderà nel 2023 per manutenzione. E per i nuovi treni metro c’è ancora ad aspettare Chiuderà nel 2023 la Funicolare di Chiaia: “Serve manutenzione, troppe proroghe”, ha spiegato Manfredi. Tempi ancora lunghi per i treni nuovi della metro.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Chiuderà nel 2023 la Funicolare di Chiaia a Napoli: lo ha annunciato il sindaco Gaetano Manfredi, anche se una data esatta non è ancora stata comunicata. Bisogna infatti procedere con la manutenzione dell'impianto, troppe volte rimandata e non più prorogabile: già allo studio un piano per evitare eccessivi disagi ai residenti. Tempi ancora lunghi invece

La chiusura per manutenzione nel 2023

"La funicolare di Chiaia è arrivata al limite del tempo d'esercizio e dunque necessariamente dovrà chiudere considerando che già ci sono state delle proroghe", ha spiegato Manfredi, "cercheremo di ridurre al minimo il tempo di chiusura cosicché i disagi siano limitati a un periodo non troppo lungo". La funicolare di Chiaia collega la zona centrale del Vomero con il quartiere Chiaia, di fatto collegando via Cimarosa con il Rione Amedeo, facendo da collegamento anche tra la linea 1 della metropolitana (stazione Vanvitelli) e la linea 2 (stazione Amedeo), coprendo le fermate intermedie di Palazzolo (via Filippo Palizzi) e del Corso Vittorio Emanuele: proprio per la possibilità di interscambi tra linee, è una delle più utilizzate dai napoletani, con circa 3 milioni di persone ogni anno trasportate dalla collina del Vomero alla Riviera di Chiaia e viceversa.

Per i nuovi treni della metro ci sarà da attendere

Ci sarà invece ancora da aspettare per quanto riguarda i nuovi treni della Linea 1 della metropolitana, i cui collaudi proseguono "ma ci sono continue richieste di documentazioni", ha aggiunto Manfredi, spiegando che "la sicurezza rappresenta l'unico fattore, ma quando la sicurezza diventa poi burocrazia a quel punto non andiamo più bene". Il primo cittadino di Napoli si è poi detto convinto che in settimana il tutto vedrà un'accelerazione verso la messa in servizio dei nuovi treni.