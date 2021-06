La Fondazione Nadia Toffa ha donato 15mila euro a don Maurizio Patriciello, parroco del Parco Verde di Caivano e tra i simboli della lotta contro la Terra dei Fuochi. Il denaro servirà per sostenere l'opera del sacerdote nei 90 comuni, tra le province di Napoli e Caserta, dove vivono poco meno di 3 milioni di abitanti.

"Una donazione che, inoltre, possa aiutare la ricerca contro il cancro, in un Paese, il nostro, nel quale la correlazione tra neoplasie e inquinamento continua ad essere un tortuoso percorso ad ostacoli – si legge nel comunicato ufficiale della Fondazione – ci impegniamo perché i roghi e gli sversamenti non si sono (mai) interrotti. Nemmeno la pandemia è riuscita a fermarli. Nel primo trimestre del 2021 ne sono stati censiti 270, dei quali 27 in provincia di Caserta e 243 in quella di Napoli (fonte Avvenire). E, con loro, non si è mai spento l’impegno di don Maurizio Patriciello, della sua voce che, più forte di ogni paura, continua a denunciare l’abietta violenza con cui la malavita intossica da decenni quelle terre e quelle genti. Una missione che conduce da sempre: dalla sua chiesa di Caivano, dalle strade. Abbracciato dalla riconoscenza, dall’affetto e dalla speranza che tutto, un giorno, possa cambiare".

Nadia Toffa è scomparsa nell'agosto 2019 per un tumore al cervello; i funerali erano stati celebrati proprio da don Maurizio Patriciello, su esplicita richiesta della giornalista e conduttrice televisiva. La fondazione in memoria di Nadia è stata presentata quattro mesi dopo, nel dicembre 2019, a Brescia; la madre, Margherita Rebuffoni, accompagnata dal marito e dalle altre due figlie, aveva illustrato le finalità dell'associazione, che si concentra sui tre temi di salute, ambiente e sociale e si propone di raccogliere fondi da destinare alla ricerca per la cura del cancro e di altre malattie.