La Finanza al concorso per vigili urbani ad Avellino, il Comune: "Siamo tranquilli" Acquisiti gli atti del concorso pubblico per vigili urbani del Comune di Avellino, che però ostenta tranquillità. La Commissione ha poi deciso di sospendere le prove.

La Guardia di Finanza ha interrotto questa mattina le prove orali per il concorso da vigili urbani al Comune di Avellino. Atti acquisiti, e la Commissione ha deciso così per la sospensione della prova, a maggiore tutela dei partecipanti. Bocche cucite da parte delle Fiamme Gialle: dal Comune, però, si ostenta ottimismo. "Siamo nella massima tranquillità", ha detto la vicesindaco Laura Nargi.

La Procura guidata da Domenico Airoma ha emanato un ordine di esibizione degli atti, che ha costretto così la Guardia di Finanza a presentarsi quando le prove orali erano in corso questa mattina. Al momento non ci sono ipotesi di reato o capi d'accusa ipotizzati: il tutto potrebbe essere partito dopo un esposto presentato in Procura ad Avellino, forse da candidati esclusi dopo le prove scritte. Ma si tratta, almeno per adesso, di semplici congetture, perché al momento infatti nulla trapela dagli inquirenti. La Commissione, visto l'arrivo della Finanza, ha deciso di sospendere l'esame orale dei candidati, che potrebbe essere recuperato a breve, quando il tutto sarà più chiaro. Nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriori sviluppi, da una parte o dall'altra.