napoli
Video thumbnail

La finale della Naples League finisce in rissa: partita sospesa, un calciatore ferito

Finale amaro per il torneo di calcio organizzato da content creator napoletani: una rissa è scoppiata durante la partita conclusiva, che si è disputata ieri sera, 12 febbraio, a Casalnuovo, nella provincia partenopea.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Valerio Papadia
0 CONDIVISIONI
Immagine

Quella che doveva essere una serata di celebrazione dello sport e di festa si è conclusa invece con momenti di violenza e tensione. Nella serata di ieri, giovedì 12 febbraio, una rissa è scoppiata durante la finale della Naples League, torneo di calcio organizzato da alcuni content creator napoletani, che ha visto fronteggiarsi il Napoli Creators e il Borussia Dortmund: la partita è stata sospesa, mentre in campo sono dovuti intervenire i sanitari, per soccorrere uno dei calciatori, rimasto ferito.

La partita conclusiva del torneo si è disputata, come detto nella serata di ieri, nel centro sportivo "Holly e Benji" a Casalnuovo, nella provincia di Napoli. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il match si stava avviando verso le battute conclusive, con la squadra dei creator napoletani sotto nel punteggio per 5 a 4, quando un episodio avrebbe fatto scattare la scintilla. In pochi secondi si è generato il parapiglia, con diversi giocatori delle due squadre coinvolti nella rissa; non solo, anche alcuni spettatori avrebbero scavalcato la recinzione, riversandosi in campo, come mostrano anche alcuni video diffusi sui social. La rissa si è conclusa con il ferimento di uno dei giocatori coinvolti, che è stato soccorso da un'ambulanza.

La finale della Naples League era tanto attesa, sia perché i creator coinvolti – youtuber e tiktoker – l'avevano pubblicizzata tanto sui social, ma anche per la presenza di un ex giocatore professionista del calibro di Fabio Quagliarella (estraneo alla vicenda), che in occasione della finale è sceso in campo proprio con la squadra dei Napoli Creators.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Campania, proposta di legge Terra dei Fuochi per evitare che i cittadini soffrano ancora
Ecco le Commissioni speciali in Consiglio regionale Campania. C'è anche emergenza bradisismo
L'assessore Morniroli: "No al modello Caivano, fondato sull'idea di scarti della società"
Regione Campania, Fico e i nodi irrisolti della sanità lasciati da De Luca
Ecco la nuova lista dei Comuni Montani in Campania. Ridotti i tagli, ma 43 centri restano fuori
Dal salario minimo ai malati gravi alla violenza sulle donne: in Consiglio le prime proposte di legge
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views