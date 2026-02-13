La finale della Naples League finisce in rissa: partita sospesa, un calciatore ferito

Quella che doveva essere una serata di celebrazione dello sport e di festa si è conclusa invece con momenti di violenza e tensione. Nella serata di ieri, giovedì 12 febbraio, una rissa è scoppiata durante la finale della Naples League, torneo di calcio organizzato da alcuni content creator napoletani, che ha visto fronteggiarsi il Napoli Creators e il Borussia Dortmund: la partita è stata sospesa, mentre in campo sono dovuti intervenire i sanitari, per soccorrere uno dei calciatori, rimasto ferito.

La partita conclusiva del torneo si è disputata, come detto nella serata di ieri, nel centro sportivo "Holly e Benji" a Casalnuovo, nella provincia di Napoli. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il match si stava avviando verso le battute conclusive, con la squadra dei creator napoletani sotto nel punteggio per 5 a 4, quando un episodio avrebbe fatto scattare la scintilla. In pochi secondi si è generato il parapiglia, con diversi giocatori delle due squadre coinvolti nella rissa; non solo, anche alcuni spettatori avrebbero scavalcato la recinzione, riversandosi in campo, come mostrano anche alcuni video diffusi sui social. La rissa si è conclusa con il ferimento di uno dei giocatori coinvolti, che è stato soccorso da un'ambulanza.

La finale della Naples League era tanto attesa, sia perché i creator coinvolti – youtuber e tiktoker – l'avevano pubblicizzata tanto sui social, ma anche per la presenza di un ex giocatore professionista del calibro di Fabio Quagliarella (estraneo alla vicenda), che in occasione della finale è sceso in campo proprio con la squadra dei Napoli Creators.