La fidanzata lo lascia, lui tenta il suicidio sull’Autostrada A1 a Napoli: salvato dalla polizia L’uomo, un 27enne della provincia di Napoli, è stato salvato dagli agenti della Polizia di Stato al chilometro 752 dell’Autostrada A1: ha tentato di lanciarsi da un cavalcavia.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Lasciato dalla fidanzata, ha tentato di lanciarsi da un cavalcavia dell'autostrada per farla finita: per fortuna, un giovane di 27 anni è stato salvato a Napoli da alcuni agenti della Polizia di Stato. La vicenda risale al pomeriggio di ieri, lunedì 22 maggio: gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Napoli Nord stavano percorrendo l'Autostrada A1 Napoli-Milano quando, giunti al chilometro 752, hanno notato la sagoma di una persona aggrappata alla rete del cavalcavia.

I poliziotti non ci hanno pensato due volte e, dopo essere scesi dalla volante, si sono avvicinati al cavalcavia e hanno scavalcato la recinzione: l'uomo aggrappato, però, ha intimato agli agenti di non avvicinarsi, rivelando loro di volersi suicidare poiché era appena stato lasciato dalla fidanzata.

È iniziata una fase di dialogo, nella quale gli agenti hanno cercato di dissuadere il 27enne dal compiere l'estremo gesto: il giovane, però, non ha mostrato alcuna volontà di rinunciare ai suoi intenti suicidi. Così, mentre un poliziotto ha continuato a parlare con lui, un altro gli si è avvicinato alle spalle e lo ha messo in sicurezza. Il 27enne, residente nella provincia di Napoli, è stato così accompagnato negli uffici di polizia: qui, è stato richiesto l'intervento dei sanitari del 118, che hanno trasportato il giovane al più vicino ospedale per le cure del caso.