video suggerito

La ex si trasferisce da Napoli a Genova, lui la perseguita anche là: condannato venditore di cocco Un 53enne napoletano è stato condannato per stalking verso la ex moglie: dovrà scontare 6 anni e 4 mesi di reclusione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La ex moglie si era separata da lui dopo anni di vessazioni, aveva lasciato Napoli e si era trasferita a Genova, dove voleva cominciare una nuova vita. Ma lui l'aveva seguita anche lì, continuando a perseguitarla. Vicenda ricostruita dagli inquirenti e che ha portato alla condanna per un venditore di cocco di 53 anni: sei anni e quattro mesi di reclusione per minacce, violenze e stalking, comminati al termine del processo che si è svolto con rito abbreviato.

La vittima, 48 anni, aveva sporto denuncia a fine 2023. E aveva raccontato alle forze dell'ordine di quei lunghi anni passati tra minacce, offese, aggressioni fisiche. Un incubo che non si era interrotto nemmeno quando aveva deciso di troncare la loro relazione e di cambiare città, di trasferirsi nel capoluogo ligure insieme ai due figli per provare a lasciarsi tutto alle spalle.

Neanche 700 chilometri di distanza erano però serviti: l'ormai ex marito, aveva spiegato, che quotidianamente le inviava messaggi di insulti e minacce, in più occasioni era andato fino a Genova, facendosi trovare sotto casa o davanti al posto di lavoro di lei. E se l'era presa anche con un uomo, diventato amico della ex moglie: aveva cominciato a perseguitare anche lui ed era riuscito ad estorcergli diecimila euro sotto la minaccia di ritorsioni. Dopo la denuncia era scattato l'arresto. Nelle scorse ore è arrivata la condanna.