La compagna ha il figlio neonato tra le braccia, ma lui la picchia con un mestolo: arrestato 43enne Accade ad Aversa, nella provincia di Caserta, dove i carabinieri hanno arrestato un 43enne del posto. Già in passato l’uomo era stato denunciato per fatti analoghi.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Non si è fermato nemmeno davanti a un bambino appena nato, suo figlio, che la sua compagna stringeva tra le braccia. Nonostante la presenza del piccola, un 43enne ha ugualmente picchiato la compagna, una donna di 42 anni, colpendola ripetutamente con un mestolo. La vicenda risale alla serata di ieri, mercoledì 5 luglio, e si è verificata ad Aversa, nella provincia di Caserta; a richiedere l'intervento dei carabinieri, nell'abitazione della coppia, sono stati i genitori della donna, a cui lei ha raccontato quanto era appena successo.

La donna era stata picchiata anche la sera precedente

Quando i militari della locale compagnia sono arrivati sul posto, hanno subito notato dei segni sulle braccia della 42enne, nonché altre ecchimosi sulle gambe. Ai carabinieri, la donna ha raccontato di essere stati aggredita dal compagno con un mestolo mentre teneva tra le braccia il figlio neonato; ai militari dell'Arma, in sede di denuncia, la 42enne ha raccontato anche che le violenze erano partite dall'inizio della convivenza con l'uomo, nel maggio del 2022. Non solo: anche la sera precedente il 43enne aveva alzato le mani, ma la donna non aveva denunciato.

I carabinieri hanno anche appurato che il 43enne, già in precedenza, era stato denunciato dalla donna; per lui, dunque, dopo l'arresto si sono aperte le porte del carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.