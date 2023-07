La canzone Bocca di Rosa di Fabrizio De Andrè tradotta in napoletano

"Bocca di rosa che metteva l'amore sopra ogni cosa" è più di una canzone: è un pezzo di storia della musica italiana, un racconto popolare che ormai accompagna di generazione in generazione la memoria dell'opera di Fabrizio De Andrè. Forse non tutti sanno che c'è una versione in dialetto napoletano della canzone sul "furto d'amore". Fu il cantautore genovese a contattare l'attore Peppe Barra, nel 1994 per chiedergli di incidere una versione napoletana della canzone. Che fu tradotta in dialetto partenopeo da un altro grande attore partenopeo, Vincenzo Salemme.

Bocca di Rosa napoletano-italiano

Tutti me chiammano bocca di rosa

sentite che musso, che schiocche addirose

tutti me chiammano bocca di rosa

pe' mme l'ammore è ‘a primma cosa.

Quanno scennette dint' ‘a piazza

di un paesino vicino Avellino

subito ‘a voce currette sicura:

" ‘nunn'è ‘na monaca ‘e clausura!"

Ce sta chia ammore ‘o ffa ‘pe' ‘nziria

e chi ‘o ‘ffà pe' prufessione

bocca di rosa né l'uno né l'altro

"‘o ffaccio sulo pe' divozione".

La chiamavano Bocca di Rosa

metteva l'amore metteva l'amore

la chiamavano bocca di rosa

metteva l'amore sopra ogni cosa.

Appena è scesa alla stazione

del paesino di Sant'Ilario

tutti si accorsero con uno sguardo

che non si trattava di un missionario.

C'e' chi l'amore lo fa per noia

chi se lo sceglie per professione

Bocca di Rosa né l'uno né l'altro

lei lo faceva per passione.

Però ‘a divozione diventa passione

e mentre spalpito per le mie voglie

‘o sangue dal cuore mi sale in testa

mi scordo di chiedere all'uomo se ha moglie.

E allora ‘e femmene d' ‘o paese

comme si fossero cane mulosso

s'arrevutaiene tutte m'paranza

pecché me stevo futtenno l'uosso.

Ma li bizzoche di un paesello

songo ‘mpechere che non fanno danno

allucche ‘e papera, strille ‘e gallina

‘o core che tremma, ‘o ciato c'affanna.Ma la passione spesso conduce

a soddisfare le proprie voglie

senza indagare se il concupito

ha il cuore libero oppure ha moglie.

E fu così che da un giorno all'altro

Bocca di Rosa si tirò addosso

l'ira funesta delle cagnette

a cui aveva sottratto l'osso.

Ma le comari di un paesino

non brillano certo d'iniziativa

le contromisure fino al quel punto

si limitavano all'invettiva.

‘O munno è chino di gente per bene

che Cristo all'altare servire si vanta

e quanno le voglie non può phiù sfamare

pe dint' ‘o velliculo piscia acqua santa.

Così una vecchia rimasta zitella

pecchè nisciuno l'ha aizata ‘a gunnella

se pigliaie ‘o mpiccio, e tanto fuie ‘nzista

me scassaie ll'ova cu tutto ‘o canistro.

Chiammaje a raccolta ‘e scurnacchiate

e le dicette cu voce ‘ncazzata

"Bocca di rosa è mariola d'ammore,

punisca la legge stu disonore!"

Si sa che la gente dà buoni consigli

sentendosi come Gesù nel Tempio

si sa che la gente da' buoni consigli

se non può più dare cattivo esempio.

Così una vecchia mai stata moglie

senza mai figli, senza più voglie

si prese la briga e di certo il gusto

di dare a tutte il consiglio giusto.

E rivolgendosi alle cornute

le apostrofò con parole acute:

"Il furto d'amore sarà punito disse

dall'ordine costituito".

Curretero allora addò maresciallo

quarantasei zizze pe' ventitre scialli

chella cchiù scura de carnagione

facette ‘a parte d' ‘o lione:

"Mò so' tre mise che dura st'andazzo

all'uommene nuoste ha fatto ascì pazzo

chella nun è femmena onesta

chissà ch'annasconne sotto ‘a veste".

Vennero a casa col foglio di via

Pasquale e Luigino Santamaria

sete d'ammore dint' ‘e penziere

sotto ‘e divise d' ‘e carabiniere.

E quelle andarono dal commissario

e dissero senza parafrasare:

"Quella schifosa ha già troppi clienti

più di un consorzio alimentare".

Ed arrivarono quattro gendarmi

con i pennacchi con i pennacchi

e arrivarono quattro gendarmi

con i pennacchi e con le armi.

Spesso gli sbirri e i carabinieri

al loro dovere vengono meno,

ma non quando sono in alta uniforme

e l'accompagnarono al primo treno.

Nientedimeno che alla stazione

ce steva ‘na folla da fare impressione

me ne partevo purtanneme appresso

quel libero amore a tutti concesso.

Dal maresciallo al parrocchiano

lacreme all'uocchie, cappello nmano.

Firmato da tutti vulaje ‘nu messaggio

col fiocco attaccato a una rosa di maggio.

In stretto anonimato

cu' lettere ‘ncullate

"Bocca di rosa, tiempo e furtuna

veneno e vanno come fa ‘a luna!"

Alla stazione c'erano tutti dal

commissario al sagrestano

alla stazione c'erano tutti

con gli occhi rossi e il cappello in mano.

A salutare chi per un poco

senza pretese, senza pretese

a salutare chi per un poco

portò l'amore nel paese.

C'era un cartello giallo

con una scritta nera, diceva:

"Addio Bocca di Rosa

con te se ne parte la primavera".

Primma del tuono arriva la luce,

accussì corrono tutte ‘e ‘nciuci

"Mò arriva ‘o treno cu bocca di rosa

currite currite, lassate ogni cosa!"

Alla stazione subito appresso

truvaje a ricevermi un comitato

musica, fiori, sindaco in testa

manco si fossi ‘nu capo ‘e Stato.

Mo' pure ‘o prevete s'é fissato

che stongo cca' per una missione

me vo' vicino int' ‘a prucessione

pecché adda vencere ‘a tentazione.

Ma una notizia un po' originale

non ha bisogno di alcun giornale

come una freccia dall'arco scocca

vola veloce di bocca in bocca.

E alla stazione successiva

molta più gente di quando partiva

chi manda un bacio, chi getta un fiore,

chi si prenota per due ore.

Persino il parroco che non disprezza

fra un miserere e un'estrema unzione

il bene effimero della bellezza

la vuole accanto in processione.

Cu' Maria Vergine in prima fila

me tiene d'uocchio ‘nu poco ‘a luntano

purtannese a spasso pe' tutto ‘o paese

l'ammore sacro e l'ammore profano.

E con la Vergine in prima fila

e Bocca di Rosa poco lontano

si porta a spasso per il paese

l'Amore Sacro e l'Amor Profano.