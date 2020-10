La cantante Emiliana Cantone, incinta e positiva al Coronavirus. La famosa neomelodica napoletana ha comunicato la positività oggi pomeriggio, tramite un messaggio sul suo profilo social, che sta tenendo col fiato sospeso tutti i suoi fan. L'artista partenopea, interprete di grandi successi come “È una maledizione” nel 2016, non nasconde la preoccupazione, soprattutto perché la positività arriva nel momento delicato della gravidanza. Ma ha anche rassicurato i suoi sostenitori che al momento è asintomatica e sta bene.

Emiliana Cantone: "Sono preoccupata per la mia bambina"

“Purtroppo oggi 09 ottobre 2020 – scrive Emiliana Cantone sul suo profilo social – alle ore 13,30 ho appreso la mia positività al COVID -19. Scrivo questo post di getto tra preoccupazione e apprensione per tutelare tutte le persone con cui negli ultimi giorni ho avuto contatti. Sapete che a momenti dovrebbe nascere la mia bambina e per questo ogni settimana sono soggetta a test rapidi e sierologici (sempre stati negativi) per analisi e controlli medici, ma ieri dopo aver appreso la positività di alcuni conoscenti, insieme alla mia famiglia abbiamo deciso spontaneamente e senza sintomi di sottoporci al tampone. Purtroppo la brutta notizia. Io sto bene. Non ho sintomi ma sono emotivamente a pezzi perché il mio unico pensiero è la mia bambina. Spero con tutto il cuore di guarire il prima possibile e dimenticare questi brutti momenti. È stata una doccia fredda, ma il vostro affetto mi scalderà". Solo ieri Emiliana aveva fatto il tracciato assieme al papà della sua bimba: "Nonostante le preoccupazioni – aveva commentato sui social – questo resta un momento felice per noi e l’unica priorità è la nostra famiglia".