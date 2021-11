La Campania torna a superare i mille contagi al giorno. Ma il vaccino sta evitando i ricoveri La Campania torna a superare i mille contagi giornalieri dopo sei mesi. Ma il vaccino sta evitando i ricoveri: appena 320 oggi contro 1.349 di sei mesi fa.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La Campania torna a superare i mille contagi da Covid giornalieri. Sei mesi dopo l'ultima volta, la curva del contagio fa registrare una nuova accelerazione verso l'alto. Ma la differenza la fanno i ricoveri: rispetto a sei mesi fa, infatti, sono crollati, grazie ad una campagna vaccinale che, da poco iniziata anche per la terza dose, ha visto l'immunizzazione di poco meno di 4 milioni di persone in regione. Restano ancora oltre 1 milione e mezzo di persone senza copertura vaccinale, ma la speranza è che in molti si convincano che solo il vaccino può evitare la fase più acuta della malattia da Covid.

I dati a confronto, a distanza di sei mesi, parlano chiaro. Era il 14 maggio scorso quando la Campania toccava per l'ultima volta quota mille contagiati per Covid: furono 1.118 quel giorno, con 23.202 tamponi molecolari ed antigenici analizzati, con un tasso di positività del 6% circa. Da allora, i numeri erano sempre stati inferiori, con un quasi azzeramento dei nuovi contagi in piena estate. Ma già da qualche settimana, il contagio era in risalita in tutta la Campania, sfiorando ripetutamente quota mille, che alla fine è stata raggiunta oggi, giovedì 18 novembre: 1.037 nuovi casi su 32.539 tamponi tra molecolari ed antigenici rapidi, con un tasso di positività pari a poco più del 3 per cento. Esattamente sei mesi dopo.

I numeri restano incoraggianti: la vasta copertura vaccinale permette infatti di guardare con ottimismo soprattutto alla pressione negli ospedali. Se paragonati, il 14 maggio scorso vi erano stati anche 24 morti ed i ricoverati erano 1.349 di cui 102 in terapia intensiva e 1.247 nei reparti di degenza ordinaria. Oggi, 18 novembre, i decessi sono stati 5 contro 320 ricoverati, di cui 24 in terapia intensiva e 296 in degenza ordinaria. Numeri che parlano insomma da soli, e che testimonia l'efficacia della campagna vaccinale, che sta proteggendo dunque la popolazione campana.