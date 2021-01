La Campania resta zona gialla Covid, ovvero un'area con restrizioni al minimo anche nel weekend 23-24 gennaio e nella prossima settimana. Lo dice la bozza di monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di Sanità che analizza lo stato dei contagi e lo stress delle strutture sanitarie in merito alla pandemia. La classificazione complessiva di rischio vede a livello alta (con molteplici allerte di resilienza)" per la Sicilia poi per Umbria, Provincia autonoma di Bolzano e Sardegna; "moderata ad alto rischio di progressione a rischio alto" per Molise, Valle d'Aosta, Marche, Lazio e Provincia autonoma di Trento; "moderata" per Puglia, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto e infine "bassa" per Basilicata, Abruzzo, Calabria, Liguria, Toscana e, appunto, per la Campania.

I vari indicatori di monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanità sono stabili. In Campania abbiamo per l'ultima settimana una incidenza di contagi per 100mila abitanti pari a 237,30 con 6401 nuovi contagi. Calano i casi ma aumentano i focolai ed è questo l'unico dato negativo di una situazione tutto sommato stabile, con Rt 0,76, inferiore alla media nazionale e zero allerta segnalate dai servizi sanitari territoriali.

Secondo le conclusioni del monitoraggio del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità: