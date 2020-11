Per rinfoltire gli organici degli ospedali della Campania non sono bastati gli appelli rilanciati ossessivamente da radio e televisione: 450 posti disponibili, ma si sono presentati soltanto 165 medici. Una nuova forza lavoro e sicuramente un grosso aiuto per chi da mesi lavora a ritmi serrati contro la Covid-19 ed è ormai allo stremo, ma un risultato che resta ben lontano dalle aspettative e quindi dal reale bisogno delle strutture napoletane: ammesso che nessuno rinunci all'incarico, col bando, che si è chiuso oggi, 18 novembre, verrà coperto poco più di un terzo dei posti necessari.

A rendere noto l'esito della ricerca con una nota è la Regione Campania; il bando era stato pubblicato in seguito alle richieste avanzate dall'inizio di ottobre, a cui era seguito l'arrivo di pochi medici rispetto alle necessità segnalate. "Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato all'Unità di Crisi i risultati della "call" che era riservata al reclutamento di 450 medici – si legge – sono state inviate al Dipartimento 165 domande, così divise: 27 anestesisti, 20 infettivologi, 38 pneumologi, 80 medici di chirurgia. Sono ora in corso le istruttorie e le verifiche sulla base delle disponibilità comunicate, anche perché in relazione al precedente bando è stato registrato un numero notevole di defezioni. Ci si augura stavolta che non vi siano rinunce – continua la Regione – e che si possa così proseguire, come già si sta facendo, nel rispondere a una criticità segnalata da mesi, in particolare per quanto riguarda gli anestesisti".

In Conclusione l'Unità di Crisi segnala che negli ultimi giorni viene registrata "una tenuta dei ricoveri di Terapia Intensiva e, tendenzialmente, un lieve abbassamento del numero dei positivi in percentuale col numero dei tamponi eseguiti". La percentuale di positivi degli ultimi dati disponibili (diffusi oggi e relativi ai test effettuati ieri) è del 15.58%, nei due giorni precedenti era stata del 18,66% e del 16.24%. I nuovi positivi in Campania sono 3.657 (in totale 121.942 contagiati dall'inizio dell'epidemia e 95.139 attualmente positivi).