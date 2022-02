La Campania in zona bianca, De Luca: “Risultato possibile solo grazie a prudenza e rigore” La Campania torna in zona bianca da lunedì 28 febbraio. Soddisfatto Vincenzo De Luca: “Grazie al senso di responsabilità dei nostri concittadini”. Cosa cambia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La Campania torna in zona bianca: il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza con la quale sposta la regione guidata da Vincenzo De Luca (assieme a Lombardia, Veneto e Provincia autonoma di Bolzano) nella zona bianca dell'emergenza pandemica. La conferma, dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, è arrivata nel pomeriggio di oggi, dopo la cabina di regia. Buone notizie insomma per quanto riguarda l'indice di contagio, ormai in calo in tutta Italia e che con l'arrivo della primavera pare destinato a scomparire gradualmente, sulla scia di quanto già visto nel 2020 e poi nel 2021, quando ancora non c'era l'arma in più dei vaccini, che ora invece dovrebbero garantire ulteriore copertura contro gli effetti più duri della malattia.

De Luca: "Grazie ai nostri concittadini per la responsabilità"

"La Campania passa formalmente in zona bianca: è un risultato importante che conferma l'efficacia della linea anti-Covid seguita dalla Regione": queste le prime parole a caldo di Vincenzo De Luca, presidente della Campania. "La prudenza e il rigore hanno prodotto il loro risultato. Ci avviamo verso la vita normale. Aprire tutto ma aprire per sempre: questa è stata la nostra scelta. Adesso dobbiamo pensare al rilancio pieno delle attività economiche e dobbiamo incentivare da subito la nuova stagione turistica. Nel frattempo", ha proseguito De Luca, "è utile mantenere sempre un atteggiamento di grande prudenza, per evitare sorprese nel prossimo autunno. Ringrazio i nostri concittadini che hanno dato prova di grande responsabilità, e tutto il personale sanitario che ha consentito alla Campania di reggere meglio di tutte le regioni la sfida contro il virus, facendo sì che, pur avendo migliaia e migliaia di dipendenti in meno, rimanessimo con il numero più basso di cittadini deceduti per il Covid", ha concluso il presidente della Campania.

Cosa cambia con l'ingresso in zona bianca

L'ingresso in zona bianca non cambia sostanzialmente nulla: già da tempo ormai le uniche restrizioni riguardano l'uso del green pass base e rafforzato. In sostanza, anche in vista delle nuove misure in fase di allentamento e della probabile cancellazione sia del sistema a colori sia dello stato di emergenza (di cui si parlerà nei prossimi giorni ma per i quali si prevede l'abolizione al 31 marzo), tutto resta come ora. Con la differenza, in Campania, dell'obbligo di mascherina che, in scadenza, potrebbe essere rinnovato ulteriormente con un'apposita ordinanza regionale di De Luca.