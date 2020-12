La Campania da domani, 31 dicembre, torna zona rossa per il Covid19. E resterà in questa classificazione fino a domenica 3 gennaio. Lunedì 4 sarà arancione per un giorno. Quindi di nuovo rossa per la Befana, 5 e 6 gennaio. Questo il calendario delle zone di rischio previsto dal DPCM di Natale del Governo Conte del 18 dicembre scorso. Chiusi negozi, centri estetici, bar e ristoranti. Saranno sempre consentiti però le consegne a domicilio sempre e l'asporto fino alle ore 22. Aperti invece i negozi di alimentari, supermercati, farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Vietato uscire di casa, tranne che per gli spostamenti giustificati da motivi di lavoro, salute e necessità. Non sono escluse ulteriori modifiche dell'ultim'ora nel caso dell'arrivo di ordinanze della Regione Campania, in questo caso sarebbe la 100esima firmata da Vincenzo De Luca, che attualmente è a quota 99. Mentre il sindaco Luigi De Magistris potrebbe rinnovare l'ordinanza della Vigilia di Natalesulla chiusura provvisoria delle piazze in caso di assembramenti.

Spostamenti consentiti in zona rossa a Capodanno

Il primo cambiamento rispetto all'attuale zona arancione riguarda gli spostamenti. Non ci si potrà recare fuori dal proprio Comune di residenza. Dalle 5 alle 22 sarà consentito solo ad un massimo di 2 persone di visitare amici o parenti (i figli minori di 14 anni, disabili e conviventi non autosufficienti non contano). Sarà sempre e comunque consentito il rientro presso la propria residenza o domicilio, da domani si potranno raggiungere le proprie seconde case, purché si trovino nella regione di residenza. All'interno della propria abitazione potranno infine entrare massimo due persone diverse dal nucleo familiare.

Negozi aperti, bar e ristoranti

Chiuderanno inoltre gran parte dei negozi: addio alle lunghe file e code che caratterizzano la Vigilia di Natale da parte di chi si riduce all'ultimo minuto per regali e spese. Resteranno aperti i negozi di prima necessità come farmacie, tabaccai, edicole e supermercati, ma anche altri negozi di vendita al dettaglio. Restano ancora chiusi bar e ristoranti, che in Campania di fatto non hanno mai riaperto visto che al passaggio in zona gialla deciso dal Governo era seguita la serrata imposta dalla Regione Campania. Qui invece l'elenco completo di tutti i negozi che resteranno aperti durante la zona rossa in Campania.