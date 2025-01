video suggerito

La calza della Befana alla napoletana: niente cioccolata, è piena di mozzarella di bufala La calza della Befana alternativa: al posto di caramelle, cioccolata e carbone di zucchero ci sono decine di bocconcini di mozzarella di bufala. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La calza della Befana piena di mozzarella di bufala / foto Caseificio Fratelli Petrella

In principio fu l'uovo di Pasqua fatto di caciocavallo e soppressata. Poi fu la volta del panettone: fatto o di pasta al forno o di mozzarella. Ora tocca alla calza della Befana: chi l'ha detto che deve essere per forza riempita di caramelle, cioccolata, snack e carbone dolce? E se a qualcuno piace più il salato dello zucchero? Se c'è l'esigenza (e la domanda del mercato) al giorno d'oggi sicuramente si trova il modo. E in questo caso il modo è ideare un semplice packaging a forma di gigantesca calza della Befana.

A realizzare la ‘cazetta‘ alternativa made in Napoli ci ha pensato un caseificio napoletano, "Fratelli Petrella". Come ha fatto? Presto detto: ha riempito una grossa calza-busta di bocconcini di mozzarella di bufala immersi in liquido di governo. Scenicamente spettacolare e – almeno dalla foto – anche le mozzarelle promettono bene.

A tentare la Befana senza dolcetti e carbone ci aveva pensato qualche anno fa anche una nota rosticceria napoletana che aveva riempito la tradizionale calza di panzarotti, palle di riso, zeppoline d'alga, frittatine, scagliuozzi e patatine. Bene ma non benissimo: le fritture roventi d'olio mal si conciliano con involucri in plastica. La mozzarella, invece, pare avere trovato l'habitat giusto.

Leggi anche Cento chili di cioccolato per la Befana sequestrati nel Casertano, erano senza etichette

La calza della Befana coi fritti