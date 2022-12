Accoltella una donna e le recide l’arteria femorale: arrestato 34enne A Battipaglia, un uomo di 34 anni ha accoltellato una donna recidendole l’arteria femorale. Arrestato in flagranza di reato, deve rispondere di tentato omicidio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un 34enne è stato arrestato a Battipaglia, in provincia di Salerno, dopo che aveva accoltellato una donna, recidendole l'arteria femorale: ancora tutti da accertare i motivi che hanno portato l'uomo a colpire la donna, sulla vicenda stanno indagando i poliziotti del commissariato di Battipaglia. Gravi le condizioni della donna ferita, di cui per ora non si conoscono le generalità né gli eventuali rapporti con l'uomo.

Il responsabile dell'aggressione è C.C., 34enne di origine rumena, che è stato arrestato in flagranza di reato dai poliziotti di Battipaglia e che dovrà ora difendersi dall'accusa di tentato omicidio. La donna, anch'essa di origine rumena, è stata raggiunta dai fendenti che le hanno reciso l'arteria femorale. Le sue condizioni sono giudicate gravi.