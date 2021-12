Katana, balestre, asce, shuriken e sai: sequestrato un arsenale ad un “ninja” napoletano Sequestrato un arsenale di armi a Torre del Greco: katana, pugnali, tirapugni, balestra, ascia animata, shuriken e sai giapponesi. Erano in casa di un 39enne.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Le armi sequestrate dai carabinieri a Torre del Greco.

Un arsenale di armi da fare invidia ad un ninja giapponese: asce, katane, balestre, perfino shuriken e sai. Un totale di 38 armi di vario tipo, tutte pericolosissime e illegalmente detenute. Non è chiaro per quale motivo l'uomo le custodisse in casa: forse solo per "collezione", forse per altro. Fatto sta che i carabinieri lo hanno denunciato per detenzione abusiva di armi, le quali sono state poste sotto sequestro ed ora saranno sottoposte ad accertamenti che escludano il loro eventuale utilizzo in fatti criminosi.

Il "ninja" del posto è un 39enne di Torre del Greco, che le nascondeva in casa, come se nulla fosse. Nel dettaglio, l'arsenale di armi era composto da 8 katana (le tipiche spade dei samurai giapponesi), 23 pugnali (alcuni dei quali di pregevole fattura, molti dei quali di tipo malesiano), 2 tirapugni, una balestra con frecce pronta all'uso (particolarmente pericolosa perché a differenza degli archi classici che vengono utilizzati a mano, la balestra è meccanica e produce quindi un tiro molto potente capace di perforare anche le corazze in ferro), un'ascia animata (anche questa tipicamente giapponese, e simile all'ascia bipenne utilizzata nell'antica Grecia in età minoica: viceversa, i vichinghi non ne hanno mai utilizzate seppur oggi nelle rappresentazioni se ne faccia un uso improprio così come l'elmo cornuto, addobbo scenico ingegnato per l'Anello del Nibelungo di Wagner, ndr) e le armi ninja per eccellenza: uno shuriken (un pugnale da lancio formato da quattro punte, simile ad una stella) e due sai (i pugnali con lama smussata tipicamente prodotti ad Okinawa e diffusissimi in tutto il Sud-Est Asiatico: oggi sono in dotazione, vista la loro lama smussata, alla polizia giapponese in funzione dei manganelli). L'uomo è stato anche segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti: in casa infatti sono state trovate anche due dosi di marjuana.