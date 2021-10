Jill Biden, first lady degli Stati Uniti arriva a Napoli: visita alla base militare Usa di Gricignano Jill Biden, first lady degli Stati Uniti d’America, arriva in Campania lunedì per una visita alla ‘Naples Middle High School’, ubicata all’interno della ‘Naval Support Activity Naples’, una base della Marina militare statunitense a Gricignano di Aversa. Il presidente americano e la first lady sono in Italia per una serie di incontri il più importante dei quali è ovviamente il G20 di Roma.

A cura di Redazione Napoli

Jill Biden, first lady degli Stati Uniti d'America, arriva in Campania. La consorte del 46esimo Presidente Usa Joe Biden lunedì arriverà a Napoli per una visita alla ‘Naples Middle High School', ubicata all'interno della ‘Naval Support Activity Naples', una base della Marina militare statunitense a Gricignano di Aversa. Lo rende noto la Casa Bianca pubblicando l’agenda della First lady statunitense. Jill Biden durante la visita incontrerà gli allievi e gli insegnanti. Il presidente americano e la first lady sono in Italia per una serie di incontri il più importante dei quali è ovviamente il G20 di Roma, che si svolgerà presso la Nuvola dell'Eur. Oggi i Biden sono in Vaticano per un incontro con Papa Francesco. Successivamente il Presidente terrà incontri con gli altri Capi di Stato e la consorte darà seguito alla sua fitta agenda che prevede fra le altre cose appunto una mattinata campana.

Non è la prima volta dei Biden in Italia: nel 2011, quando Joe Biden era vicepresidente di Barack Obama, atterrò all’aeroporto di Capodichino di Napoli con Air Force Two insieme alla consorte per incontrare gli uomini delle forze militari Usa e della Nato e le loro famiglie al quartier generale della U.S. Naval Forces Europe e della Sesta Flotta degli Stati Uniti. Quel giorno a riceverlo gli allora sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, e presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro.