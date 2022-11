Ischia, offre la sua casa per tre mesi agli sfollati per la frana: “Ospita fino a 8 persone” Il messaggio di un uomo che ha messo a disposizione la sua casa al Porto di Ischia per alcuni degli sfollati dopo la frana di sabato scorso ha collezionato centinaia di commenti e condivisioni.

A cura di Valerio Papadia

Il tempo del lutto e del dolore, ma anche della solidarietà e della speranza quello che si sta vivendo in queste ore a Ischia dopo la frana che alle prime luci di sabato ha travolto Casamicciola. Tanti si stanno prodigando per offrire aiuto alle centinaia di sfollati che hanno visto le loro case invase dalla colata di fango: tra questi c'è anche un uomo, che ha messo a disposizione la sua casa al Porto di Ischia, per tre mesi, offrendola come riparo a chi al momento un tetto sopra la testa non lo ha più.

"Nella mia vita sono fortunato, spero di essere d'aiuto"

L'uomo, Salvatore Chianese, ha voluto affidare ai social la sua offerta solidale: "Per te fratello isolano e per tutti i miei amici ischitani che leggono. (Ovviamente anche alle autorità ho già dato la mia disponibilità)" esordisce Salvatore. "Se hai famiglia e soprattutto figli piccoli ti offro la mia casa in zona porto, in comodato d’uso per 3 mesi. 6/8 posti letto, almeno questo Natale lo passate al riparo. Io nella vita già mi sento fortunato e spero di essere d’aiuto. Scrivetemi in privato".

Come detto, centinaia di persone hanno commentato e soprattutto condiviso la bella iniziativa di Salvatore Chianese, tra cui anche il noto conduttore radiofonico napoletano Gianni Simioli, che su Facebook ha scritto: "Bello. Bellissimo. Ha fatto bene a pubblicarlo con il suo nome e cognome. Gesti e parole che sono contagiosi. E poi, per chi lo accuserà di troppo esibizionismo: ‘Ognuno col proprio cuor l’altrui giudica'".