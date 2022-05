Investito da Suv a via Piave, l’Ospedale San Paolo non lo ricovera perché la Tac non funziona Il paziente è stato poi trasferito al Cardarelli, dove gli è stata fatta la Tac che ha rivelato trauma cranico e fratture multiple: ricoverato in codice rosso.

A cura di Pierluigi Frattasi

Investito da un Suv mentre attraversa la strada all'incrocio di via Piave, a Soccavo, il ferito viene portato d'urgenza dall'ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Fuorigrotta, ma qui non viene ricoverato perché la Tac non funziona. L'ambulanza è stata costretta così a trasferirlo all'Ospedale Cardarelli, dove è arrivato in codice rosso al Pronto Soccorso. Qui gli è stata fatta finalmente la Tac, da cui sono emersi un trauma cranico e fratture multiple, ed è attualmente ricoverato in attesa di intervento.

All'Ospedale San Paolo guasti i macchinari per le radiografie

L'episodio risale a venerdì della scorsa settimana ed è un esempio dell'ennesima difficoltà che stanno vivendo gli ospedali di Napoli in questi giorni. La scorsa settimana è esploso il caso delle barelle al Pronto Soccorso del Cardarelli, preso d'assalto da centinaia di pazienti al giorno. Solo all'inizio di questa settimana, la situazione è migliorata. Ma negli ultimi giorni si sono registrati disagi anche all'Ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Qui, per una settimana sono stati guasti entrambi gli apparecchi di radiografia dell'ospedale. Solo ieri è stato ripristinato l'apparecchio nel Pronto Soccorso ed in questo modo è stato possibile fermare i trasferimenti temporanei dei pazienti negli altri ospedali. Per le urgenze questa settimana è stata usata la Tac dell'ospedale.

Il direttore D'Amora: "Saranno riparati in settimana"

Resta guasto al momento un apparecchio di radiologia. Ma “grazie alla collaborazione degli uffici tecnici centrali – ha spiegato oggi al TgR Campania, il Direttore Sanitario dell'Ospedale San Paolo, Maurizio D'Amora – in una settimana sarà ripristinato l'apparecchio. Per la risonanza magnetica, invece, i lavori sono già appaltati ed entro metà luglio dovremmo essere operativi con questa apparecchiatura fondamentale”, ha aggiunto. Non si registrano, secondo il manager, invece, problemi di sovraffollamento e barelle al PS del San Paolo: “Abbiamo alcune criticità – ha concluso D'Amora – ma non sono quelle del Cardarelli. Si punta a potenziare il personale e le tecnologie”.

Uomo investito a via Piave da un Suv

L'episodio dell'incidente stradale avvenuto venerdì resta comunque emblematico. L'uomo, originario di Napoli, secondo le prime ricostruzioni, stava attraversando la strada, venerdì mattina, attorno alle ore 11,00, all'altezza dell'incrocio tra via Piave e via Giustiniano, quando, per motivi ancora da chiarire, è stato investito da un Suv. L'impatto è stato molto violento e l'uomo è caduto a terra battendo la testa e ferendosi gravemente. Il guidatore si è fermato, comunque, per prestare soccorso. Per fortuna, proprio in quel momento stava passando una ambulanza del 118 di ritorno da un intervento a via Cilea, che quando ha visto l'uomo riverso a terra si è fermata per prestare soccorso. Mentre le forze dell'ordine che erano giunte sul posto hanno avvisato i familiari.

La corsa in ambulanza al San Paolo, poi al Cardarelli

Il paziente è stato quindi subito trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale più vicino, ossia il San Paolo di Fuorigrotta. Qui, però, con sorpresa non è stato possibile fargli la Tac necessaria per verificare le sue condizioni e quindi per l'eventuale ricovero, perché il macchinario era guasto. Per questo è stato trasferito al Cardarelli, dove è arrivato in codice rosso. Qui gli hanno fatto subito la Tac total body, da cui sono emersi un trauma cranico e fratture multiple alla mandibola e all'occhio. Nel pomeriggio di venerdì, è stato quindi trasferito dal Pronto Soccorso in reparto, dove adesso è in attesa di intervento.