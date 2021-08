Investito mentre va in bicicletta, Giuseppe Santagata muore a 31 anni ad Alife Il giovane, operatore ecologico molto conosciuto in paese, è stato investito in pieno da un’automobile: inutile il trasferimento in ospedale, dove è deceduto poco dopo il suo arrivo. La salma del 31enne è stata posta sotto sequestro, mentre il conducente dell’auto, un ragazzo di 20 anni, è indagato a piede libero.

A cura di Valerio Papadia

C'è sgomento e incredulità ad Alife per la morte di Giuseppe Santagata, giovane 31enne del posto, investito da un'automobile e ucciso mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Il giovane – che lavorava come operatore ecologico – stava percorrendo via Campisi quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato centrato in pieno da un'automobile, una Fiat 500, guidata da un 20enne del posto: Giuseppe è stato così sbalzato sull'asfalto ed è finito contro un muretto. Soccorso tempestivamente dai sanitari del 118, il 31enne è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale di Piedimonte Matese, dove purtroppo è deceduto poco dopo il suo arrivo a causa della gravità delle ferite riportate nell'incidente.

La salma di Giuseppe Santagata è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Caserta, dove nelle prossime ore, come da prassi, probabilmente verrà effettuata l'autopsia. Il giovane alla guida dell'auto è invece indagato a piede libero: sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Piedimonte Matese.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che, quando la notizia della morte del 31enne ha cominciato a circolare in paese, dove era molto conosciuto, sono comparsi sui social network. Tra questi, c'è anche l'ultimo saluto della Sannitica Multiservizi, azienda per la quale Giuseppe lavorava come operatore ecologico, che su Facebook ha scritto: "La Sannitica Multiservizi srl comunica la perdita del caro dipendente Giuseppe Santagata dovuta ad un tragico incidente stradale".